С Золотого моста во Владивостоке сняли половину льда — осталась еще тысяча тонн

Во Владивостоке с легендарного моста на остров Русский, закрытого после аномального удара стихии, удалось снять около половины льда. Однако, на его конструкциях остается еще около 1 тыс. тонн замерзшей воды.

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморья, удалось избавиться от 890 тонн льда, намерзшего на стропах, но работы не закончены и наполовину — осталось снять еще около 1 тысячи тонн.

Движение по мосту до сих пор не открыто. Работает один паром с острова к Владивостоку, однако он не вмещает всех желающих. Студенты ДВФУ остаются в общежитии на Русском без света и интернета, но занятия не остановлены.

Студенты жалуются, что не могут себе позволить дорогую готовую еду, которая продается на острове, и вынуждены посылать в город «гонца», который отстоит в очереди на паром и вернется с нужными продуктами. Отчаявшиеся жители даже хотят инициировать вопрос о переименовании острова Русский в остров Навальный, чтобы привлечь внимание властей к своему бедственному положению.

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По инф. rosbalt.ru

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