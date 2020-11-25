Жителям Приморья пообещали сделать перерасчет за отсутствие тепла и света

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Жители нескольких населенных пунктов Приморского края шестой день остаются без света и тепла из-за прошедшего в регионе ледяного дождя. По данным Минэнерго, к 11 утра теплоснабжение до сих пор не вернулось к 19 200 людям, а свет — к 60 870.
По последним данным, энергетики восстановили подачу тепла в дома в районе Чуркин Владивостока, говорится в сообщении администрации края. В некоторых появилась и горячая вода.
Сложной остается ситуация на острове Русский — там 1600 потребителей без остаются без электричества. При этом мост на остров все еще закрыт. Основным средством связи с материком остается паром «Босфор Восточный». Через нее на остров отправили дополнительное количество плиток и газовых баллонов. Открыть переправу планируют в среду, 25 ноября, так как не все ванты моста до сих очистились от намерзшего льда и опасны для автомобилистов.
Власти региона пообещали сделать перерасчет за отсутствие тепла и света.
На Владивосток 18 ноября обрушился циклон, который принес ледяной дождь и ветер. В регионе выпало от 144% до 297% от месячной нормы осадок. В результате обледенели провода, деревья, автомобили, в некоторых случаях толщина корки льда достигала 12 сантиметров. Из-за стихийного бедствия перестал работать общественный транспорт, нарушилась работа объектов ЖКХ. Мост на остров Русский закрыли.
20 ноября в регионе объявили режим ЧС. В Минэнерго заявили, что быстро восстановить энергоснабжение в Приморье не получится. Работе энергетиков мешал сильный ветер и сложный рельеф местности.
К борьбе с последствиями стихии привлекли МЧС, флот и армию. Такого в Приморье не происходило в течение последних 30 лет, заявил начальник Примгидромета Борис Кубай.
Жители нескольких населенных пунктов Приморского края шестой день остаются без света и тепла из-за прошедшего в регионе ледяного дождя. По данным Минэнерго, к 11 утра теплоснабжение до сих пор не вернулось к 19 200 людям, а свет — к 60 870.
Суд до 27 февраля 2021 года продлил арест главе карельского «Мемориала» историку Юрию Дмитриеву. Его обвиняют в изготовлении детской порнографии, хранении оружия и развратных действиях по отношению к своей падчерице.
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