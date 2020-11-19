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Циклон оставил жителей Приморья без света, тепла и интернета
По инф. rosbalt.ru   
19 Ноября 2020 г.
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Сильный ветер и ледяной дождь обрушились на Владивосток и пригородные зоны. В регионе наблюдаются перебои со светом, отоплением и интернетом. Задерживается вылет самолетов.

Ни света, ни тепла, ни интернета: жители Владивостока оказались заложниками стихии

Без электроэнергии остались около 30 тысяч человек. Из-за продолжающихся осадков и сильного ветра пока невозможно назвать сроки восстановления электроснабжения.

Так, в городе Артем кроме жилых домов обесточены насосные станции, в результате чего 1,5 тыс. жителей остались без тепла, а около 20 тыс. — без воды. Решается вопрос о введении в округе режима ЧС.

Также известно об авариях на линиях электропередачи во Владивостоке, Надеждинском, Шкотовском, Лазовском, Хасанском районах. Отключения вызваны обледенением проводов из-за ледяного дождя, снега и ветра. Угроза падения на провода обледеневших деревьев сохраняется до сих пор.

Кроме того, в аэропорту Владивостока, задержан вылет рейсов в Хабаровск, Южно-Сахалинск, Анадырь. На всей территории Приморского края действует штормовое предупреждение.

По словам очевидцев, на улицах повалило деревья, обрушились линии электропередач, оказались повреждены провода, частично отключилось электричество. На многих участках дорог провисшие провода мешают движению, а некоторые объекты городской инфраструктуры оказались повреждены.

По инф. rosbalt.ru

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