Циклон оставил жителей Приморья без света, тепла и интернета

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Сильный ветер и ледяной дождь обрушились на Владивосток и пригородные зоны. В регионе наблюдаются перебои со светом, отоплением и интернетом. Задерживается вылет самолетов.
Без электроэнергии остались около 30 тысяч человек. Из-за продолжающихся осадков и сильного ветра пока невозможно назвать сроки восстановления электроснабжения.
Так, в городе Артем кроме жилых домов обесточены насосные станции, в результате чего 1,5 тыс. жителей остались без тепла, а около 20 тыс. — без воды. Решается вопрос о введении в округе режима ЧС.
Также известно об авариях на линиях электропередачи во Владивостоке, Надеждинском, Шкотовском, Лазовском, Хасанском районах. Отключения вызваны обледенением проводов из-за ледяного дождя, снега и ветра. Угроза падения на провода обледеневших деревьев сохраняется до сих пор.
Кроме того, в аэропорту Владивостока, задержан вылет рейсов в Хабаровск, Южно-Сахалинск, Анадырь. На всей территории Приморского края действует штормовое предупреждение.
По словам очевидцев, на улицах повалило деревья, обрушились линии электропередач, оказались повреждены провода, частично отключилось электричество. На многих участках дорог провисшие провода мешают движению, а некоторые объекты городской инфраструктуры оказались повреждены.
В Poccии привилегии имеют не титульные нации, как можно было бы подумать сразу, а кopенные малoчиcленные наpoды, cпиcoк кoтopых yтвеpжден Единым пеpечнем. Согласно ему, малочисленный наpoд oпpеделен как cамocтoятельный этнoc, пpoживающий на землях пpедкoв, кoтopый coхpаняет тpадициoнный oбpаз жизни и пpoмыcлы, и пpи этoм егo чиcленнocть cocтавляет менее 50 000 челoвек.
Всего лишь несколько дней назад ушёл из жизни легендарный советский и российский актёр Армен Джигарханян. По словам родственников, в последние месяцы у него были проблемы со здоровьем, особенно докучал сахарный диабет.
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В России число людей, получающих пособие по безработице, выросло по сравнению с 2019 годом в пять раз. Такие данные привел директор департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов на заседании в Совете Федерации.
Готовность тиражировать лучшие практики в области национальной государственной политики проявил Дом народов России. Учреждение выступило организатором ряда семинаров-совещаний и вебинара в Доме Атлантов в Москве с целью показать общественным организациям и гражданам, как можно создавать и реализовывать с высокой эффективностью социальные проекты в сфере развития межнациональных отношений. Со всеми материалами можно познакомиться на сайте организации в разделе «Программа».
Почти полторы сотни белорусских писателей, включая нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, оставили свои подписи под открытым письмом с требованием незамедлительно прекратить массовые репрессии в отношении граждан страны и «издевательства над людьми, которые хотят перемен». Они хотят, чтобы власть признала свое «поражение» и «приняла волю народа».
В Великобритании ученые разных специальностей, от историков до специалистов по искусственному интеллекту, объединились, чтобы описать и даже воссоздать запахи, которые ощущали европейцы с XVI и до начала XX века.
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В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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