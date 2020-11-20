Аномалии погоды: Владивосток превратился в «ледяное царство»

Во Владивостоке выпало 143% месячной нормы осадков, да не простых - это был ледяной дождь со снегопадом. Весь город оказался покрыт ледяной глазурью. Синоптики уверяют: такого в Приморье не происходило последние 30 лет.

Дождь со снегом не прекращался в Приморье около суток, а затем перешел в снегопад. Во Владивостоке с ночи 18 ноября по ночь 20 ноября выпало 43 мм осадков — это 144% от месячной нормы. В Находке — 223% месячной нормы, а Хорольском районе — 297%. В результате обледенели все провода, деревья, автомобили. Толщина корки достигает 12 мм.

Число пострадавших из-за стихии пока неизвестно. 20 ноября в Покровском парке нашли вмерзшего в лед бездомного в медицинской маске.

Во Владивостоке, Артеме и Надеждинском районе не менее 150 тыс. человек остались без света, воды и отопления.

Горожане массово скупают газовые печи и баллоны, чтобы греть воду и готовить пищу. Также есть нехватка воды. В результате мэрия организовала раздачу воды в школах.

Трамваи и троллейбусы во Владивостоке не ходят из-за обледенения контактной сети. В пятницу, 20 ноября, на линии не вышли трамваи и троллейбусы, отменена часть электричек.

В Минэнерго заявили, что быстро восстановить энергоснабжение в Приморье не получится. По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, энергетики часто не могут забраться на высоковольтные опоры из-за сильного ветра, а автовышки из-за сложного рельефа не везде могут подъехать к местам повреждений.

Власти Приморья предварительно оценили ущерб от стихии в 80 млн рублей, они хотят обратиться за помощью к федеральным властям.

Житель Владивостока, который вышел почистить свой автомобиль от снега, чудом избежал смерти, когда бетонная плита упала на его автомобиль с крыши

Вице-губернатор – председатель правительства Приморского края Вера Щербина сказала, что у региона есть эта сумма, но в нее входят только первоочередные расходы, а окончательная сумма будет «гораздо больше».

С последствиями стихии борются сотрудники МЧС, флот и армия. Такого в Приморье не происходило в течение последних 30 лет, сказал начальник Примгидромета Борис Кубай.

В городе опять снег и сильный ветер. Из дворов и с улиц убрано 528 деревьев. Всего, по предварительным данным, упали порядка 4500 деревьев и крупных веток.

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Polit.ru

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