Аномалии погоды: Владивосток превратился в «ледяное царство»

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Во Владивостоке выпало 143% месячной нормы осадков, да не простых - это был ледяной дождь со снегопадом. Весь город оказался покрыт ледяной глазурью. Синоптики уверяют: такого в Приморье не происходило последние 30 лет.
Дождь со снегом не прекращался в Приморье около суток, а затем перешел в снегопад. Во Владивостоке с ночи 18 ноября по ночь 20 ноября выпало 43 мм осадков — это 144% от месячной нормы. В Находке — 223% месячной нормы, а Хорольском районе — 297%. В результате обледенели все провода, деревья, автомобили. Толщина корки достигает 12 мм.
Число пострадавших из-за стихии пока неизвестно. 20 ноября в Покровском парке нашли вмерзшего в лед бездомного в медицинской маске.
Во Владивостоке, Артеме и Надеждинском районе не менее 150 тыс. человек остались без света, воды и отопления.
Горожане массово скупают газовые печи и баллоны, чтобы греть воду и готовить пищу. Также есть нехватка воды. В результате мэрия организовала раздачу воды в школах.
Трамваи и троллейбусы во Владивостоке не ходят из-за обледенения контактной сети. В пятницу, 20 ноября, на линии не вышли трамваи и троллейбусы, отменена часть электричек.
В Минэнерго заявили, что быстро восстановить энергоснабжение в Приморье не получится. По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, энергетики часто не могут забраться на высоковольтные опоры из-за сильного ветра, а автовышки из-за сложного рельефа не везде могут подъехать к местам повреждений.
Власти Приморья предварительно оценили ущерб от стихии в 80 млн рублей, они хотят обратиться за помощью к федеральным властям.
Житель Владивостока, который вышел почистить свой автомобиль от снега, чудом избежал смерти, когда бетонная плита упала на его автомобиль с крыши
Вице-губернатор – председатель правительства Приморского края Вера Щербина сказала, что у региона есть эта сумма, но в нее входят только первоочередные расходы, а окончательная сумма будет «гораздо больше».
С последствиями стихии борются сотрудники МЧС, флот и армия. Такого в Приморье не происходило в течение последних 30 лет, сказал начальник Примгидромета Борис Кубай.
В городе опять снег и сильный ветер. Из дворов и с улиц убрано 528 деревьев. Всего, по предварительным данным, упали порядка 4500 деревьев и крупных веток.
Во Владивостоке выпало 143% месячной нормы осадков, да не простых - это был ледяной дождь со снегопадом. Весь город оказался покрыт ледяной глазурью. Синоптики уверяют: такого в Приморье не происходило последние 30 лет.
Записи актов гражданского состояния в России вскоре станут цифровыми, заявил глава ФНС Даниил Егоров. Это означает скорый уход в историю бумажных свидетельств о разводе, но традиционные свидетельства о браке, скорее всего, останутся.
Арбитражный суд отклонил иск бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова, требовавшего признать незаконным лицензионный договор, на основании которого компания «Честная музыка» запрещает артисту исполнять песни группы.
В Челябинске на 83-м году жизни скончался известный археолог, доктор исторических наук, основатель историко-археологического культурного заповедника «Аркаим» Геннадий Зданович, сообщили в Челябинском госуниверситете.
Сотрудник комбината «Ураласбест» Виктор Всеволодович Красовский проработал на предприятии более 50 лет. В 1951 году, сразу после окончания Новочеркасского горного техникума, он пришел мастером в Южное рудоуправление. Сегодня заслуженный специалист комбината удостоен памятной серебряной медали «За стаж работы свыше 50 лет».
Михаил Боярский ответил на критику Станислава Садальского, уличившего коллегу в богатстве. Как сообщил актер в интервью Daily Storm, он не скрывает доходов, а финансовая поддержка семье со стороны сына приятна.
19 ноября в Петербурге был побит температурный рекорд 1979 года, воздух в Северной столице прогрелся до 10,9 градусов выше нуля, сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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