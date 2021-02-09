Русскую классику можно теперь слушать: озвучено многое!

Творческая команда подготовила и озвучила для проекта «Рассказы о России» ключевые фрагменты произведений русской и советской литературы, прославляющие величие нашей Родины. На сайте www.рассказыороссии.рф представлено более 500 произведений 220 самых значимых писателей нашей страны.

Озвучено 4,5 миллиона знаков произведений В.Вересаева, И.Тургенева, А.Пушкина, Н.Гоголя, М.Лермонтова, А.Чехова, В.Короленко, Л.Толстого, В.Гаршина, И.Потапенко, И.Бунина, М.Горького, Н.Лескова, С.Есенина, Л.Андреева, М.Цветаевой, А.Радищева, М.Загоскина, С.Аксакова, Ф.Достоевского, А.Куприна, Н.Чернышевского, А.Толстого, В.Распутина, М.Пыляева, М.Пришвина, Г.Семенова, В.Пикуля, М.Шолохова, К.Паустовкого, Н.Островского, В.Одоевского, Н.Некрасова, К.Коровина, А.Платонова и многих других.

Все фонограммы оформлены музыкой, которую для проекта написал Заслуженный работник культуры России, композитор Валентин Овсянников. Художник Антон Гревцев нарисовал для проекта более 200 оригинальных портретов. Сайт находится в открытом доступе. Все фонограммы можно использовать без регистрации и иных предварительных условий. Созданные фонограммы уже звучат на радио «Книга».

Проект реализован Фондом поддержки кино, радио, телевидения, мультимедиа и анимации Николая Расторгуева при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Руководителем и голосом проекта является теле- и радиоведущий, многократный лауреат российских и международных конкурсов – Егор Серов.

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