ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
«Уходить ли Путину?» Политолог реконструирует логику президентского окружения
2021-01-18-02-22-01
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Русскую классику можно теперь слушать: озвучено многое!

По инф. Литературной газеты   
09 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Творческая команда подготовила и озвучила для проекта «Рассказы о России» ключевые фрагменты произведений русской и советской литературы, прославляющие величие нашей Родины. На сайте www.рассказыороссии.рф представлено более 500 произведений 220 самых значимых писателей нашей страны.

Озвучили классиков

Озвучено 4,5 миллиона знаков произведений В.Вересаева, И.Тургенева, А.Пушкина, Н.Гоголя, М.Лермонтова, А.Чехова, В.Короленко, Л.Толстого, В.Гаршина, И.Потапенко, И.Бунина, М.Горького, Н.Лескова, С.Есенина, Л.Андреева, М.Цветаевой, А.Радищева, М.Загоскина, С.Аксакова, Ф.Достоевского, А.Куприна, Н.Чернышевского, А.Толстого, В.Распутина, М.Пыляева, М.Пришвина, Г.Семенова, В.Пикуля, М.Шолохова, К.Паустовкого, Н.Островского, В.Одоевского, Н.Некрасова, К.Коровина, А.Платонова и многих других.

Все фонограммы оформлены музыкой, которую для проекта написал Заслуженный работник культуры России, композитор Валентин Овсянников. Художник Антон Гревцев нарисовал для проекта более 200 оригинальных портретов. Сайт находится в открытом доступе. Все фонограммы можно использовать без регистрации и иных предварительных условий. Созданные фонограммы уже звучат на радио «Книга».

Проект реализован Фондом поддержки кино, радио, телевидения, мультимедиа и анимации Николая Расторгуева при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Руководителем и голосом проекта является теле- и радиоведущий, многократный лауреат российских и международных конкурсов – Егор Серов.

По инф. lgz.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 