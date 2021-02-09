Русскую классику можно теперь слушать: озвучено многое!

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
Творческая команда подготовила и озвучила для проекта «Рассказы о России» ключевые фрагменты произведений русской и советской литературы, прославляющие величие нашей Родины. На сайте www.рассказыороссии.рф представлено более 500 произведений 220 самых значимых писателей нашей страны.
Озвучено 4,5 миллиона знаков произведений В.Вересаева, И.Тургенева, А.Пушкина, Н.Гоголя, М.Лермонтова, А.Чехова, В.Короленко, Л.Толстого, В.Гаршина, И.Потапенко, И.Бунина, М.Горького, Н.Лескова, С.Есенина, Л.Андреева, М.Цветаевой, А.Радищева, М.Загоскина, С.Аксакова, Ф.Достоевского, А.Куприна, Н.Чернышевского, А.Толстого, В.Распутина, М.Пыляева, М.Пришвина, Г.Семенова, В.Пикуля, М.Шолохова, К.Паустовкого, Н.Островского, В.Одоевского, Н.Некрасова, К.Коровина, А.Платонова и многих других.
Все фонограммы оформлены музыкой, которую для проекта написал Заслуженный работник культуры России, композитор Валентин Овсянников. Художник Антон Гревцев нарисовал для проекта более 200 оригинальных портретов. Сайт находится в открытом доступе. Все фонограммы можно использовать без регистрации и иных предварительных условий. Созданные фонограммы уже звучат на радио «Книга».
Проект реализован Фондом поддержки кино, радио, телевидения, мультимедиа и анимации Николая Расторгуева при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Руководителем и голосом проекта является теле- и радиоведущий, многократный лауреат российских и международных конкурсов – Егор Серов.
Времена нынче непростые как для экономики страны, так и для кошельков соотечественников. И правительство, конечно, должно пытаться в такой ситуации что-то предпринимать - ведь, кроме всего прочего, политическую жизнь сотрясают нешуточные скандалы (связанные с деятельностью оппозиционера Навального и его резонансным арестом). Например, ходят разговоры о продовольственной помощи (в разных вариантах) для малоимущих, семей с детьми и еще ряда категорий граждан.
Творческая команда подготовила и озвучила для проекта «Рассказы о России» ключевые фрагменты произведений русской и советской литературы, прославляющие величие нашей Родины. На сайте www.рассказыороссии.рф представлено более 500 произведений 220 самых значимых писателей нашей страны.
В Брянске суд вынес приговор многодетной матери, в доме которой нашли истощенную семилетнюю приемную дочку. Женщине назначили восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ей запрещено заниматься деятельностью по воспитанию приемных детей.
Несмотря на возобновившиеся в последние месяцы осадки, запасы воды в крымских водохранилищах продолжают снижаться. Об этом на совещании по проблемам водоснабжения региона сообщил генеральный директор предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.
Самостоятельно отремонтировать сломанный телевизор не удастся без необходимых знаний и навыков. Тем более, что современная бытовая техника стала гораздо сложнее и любителям лучше даже не прикасаться к ней, во избежание поражения электрическим током. Обычно в телевизорах ломается небольшая деталь, которую с легкостью заменяют на новую, но это обязанность профессионалов. Они оснащены необходимым оборудованием, способным выявить поломку. Визуально определить какая деталь вышла из строя практически невозможно.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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