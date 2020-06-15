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РПЦ − против детской премии в честь Успенского
По инф. Литературной газеты   
15 Июня 2020 г.
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На фоне скандала вокруг имени Эдуарда Успенского представители РПЦ решительно высказались за то, чтобы не называть детскую литературную премию «Большая сказка» в его честь. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

РПЦ против детской премии в честь Успенского

Илларион подчеркнул, что речь идет именно о детской премии, из-за чего, при подтверждении сведений об Успенском, каждое присуждение премии может сопровождаться скандалом.

Напомним, все началось с того, что Российская государственная детская библиотека провела конкурс на лучший логотип Премии «Большая сказка» им. Э. Н. Успенского. И вот тут, как тут, разразился скандал. Дочь Успенского, Татьяна, обвинила отца в домашнем насилии, и его бывшая жена Элеонора Филина этот факт подтвердила. А ещё выяснилось, что Эдуард Успенский состоял в секте Виктора Столбуна, которую спонсировал и продвигал в СМИ. В секте практиковались изуверские отношения, принуждения к сожительству несовершеннолетних, издевательства и надругательства над детьми и взрослыми. А Успенский закрывал на всё глаза, потому что верил, что Столбун поможет ему победить беспробудный алкоголизм.

Позицию Татьяны поддержал детский писатель Валентин Постников – он намерен начать собрать подписи против акции библиотеки. Он сообщил, что Успенский «никогда не помогал детским писателям» и не любил детей. «Он бил свою дочь Таню, оскорблял, выгонял на мороз в одном платье и закрывал за ней дверь», − рассказал Постников.

  • Эдуард Успенский – автор детских книжек «Дядя Федор, пес и кот», «Крокодил Гена и Чубурашка», «Вниз по волшебной реке», «Колобок идет по следу», «Трое из Простоквашино», «Жил-был слоненок» и многих других. Писатель умер в 2018 году, ему было 80 лет.

Представители РПЦ, огромной и влиятельной структуры, озвучивают свои точки зрения по самым разным позициям современной жизни, напомним. Не прошли они мимо и скандала вокруг детской премии, которую хотели назвать именем Эдуарда Успенского. И такая точка зрения - убрать имя писателя из названия премии - вполне обоснованна, ведь в мире детства точно не должно быть никаких скандалов. Вот только все это не отменяет факт того, что Успенский - любимых писатель многих детишек, ведь это он подарил им крокодила Гену, Чебурашку, старуху Шапокляк, Матроскина, почтальона Печкина и других.

  • О других скандалах последнего времени - по ссылке.

По инф. lgz.ru

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