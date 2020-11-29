Российской вакциной начали массово прививать военнослужащих

В руководстве Министерства обороны сообщили, что сотрудников вооруженных сил начали массово вакцинировать от коронавируса. Всего российской вакциной намерены привить более 400 тысяч военнослужащих.

В ведомстве пояснили, что вакцинация личного состава была начата в соответствии с указом президента РФ. Вакцину уже начали вводить 2,5 тысячи военных, а до конца 2020 года это число планируют увеличить до 80 тысяч.

Более 500 военнослужащих, переболевших коронавирусом, также участвуют в испытании по использованию плазмы для лечения тяжелых больных COVID-19.

О том, добровольно ли проводится вакцинация и испытания, в сообщении не упоминается. Какой вакциной прививают военных, также не уточняется.

Напомним, что сейчас ряд российских вакцин проходят третий этап испытаний. Пока что нет итоговых данных об их эффективности и безопасности.

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По инф. sobesednik.ru

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