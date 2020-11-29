ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин построили «бизнес» на пожилых актёрах
2020-11-04-13-49-38
Тема скандалов вокруг наследства звёзд, кажется, неиссякаемая. Очередной такой разразился спустя несколько лет после смерти актёра Алексея Баталова, чья вдова оказалась жертвой хитрых...
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
Собчак и Богомолов могут скоро развестись?..
2020-11-01-08-52-47
Популярная телеведущая, политик, общественный деятель Ксения Собчак в 2019 году вышла замуж за режиссёра Константина Богомолова. Церемония бракосочетания была организована самой Собчак, поэтому неудивительно, что свадьба состоялась в пятницу 13-го числа, а жених и невеста в ЗАГС приехали на настоящем...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Российской вакциной начали массово прививать военнослужащих
По инф. sobesednik.ru   
29 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

В руководстве Министерства обороны сообщили, что сотрудников вооруженных сил начали массово вакцинировать от коронавируса. Всего российской вакциной намерены привить более 400 тысяч военнослужащих.

Российской вакциной начали массово прививать военнослужащих

В ведомстве пояснили, что вакцинация личного состава была начата в соответствии с указом президента РФ. Вакцину уже начали вводить 2,5 тысячи военных, а до конца 2020 года это число планируют увеличить до 80 тысяч.

Более 500 военнослужащих, переболевших коронавирусом, также участвуют в испытании по использованию плазмы для лечения тяжелых больных COVID-19.

О том, добровольно ли проводится вакцинация и испытания, в сообщении не упоминается. Какой вакциной прививают военных, также не уточняется.

Напомним, что сейчас ряд российских вакцин проходят третий этап испытаний. Пока что нет итоговых данных об их эффективности и безопасности.

Читайте также:

По инф. sobesednik.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 