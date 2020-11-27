Подмосковье: массовая вакцинация от коронавируса стартовала!

В Московской области начали действовать 18 пунктов вакцинации от коронавируса. Всего местные власти планируют сделать 90 таких точек, заявил глава региона Андрей Воробьев в интервью «России 24».

Губернатор отметил, что Подмосковье уже получает российскую антиковидную вакцину. По его словам, привились тысячи людей.

«Пункты мы развернем, это тоже очередная задача. Но самое главное — получить достаточное количество вакцин. Мы начали уже получать, но, конечно, всегда хочется сразу и побольше, чтобы максимальное количество людей получили — тех, естественно, кто пожелает — эту вакцину», — заявил Воробьев.

Прививку от коронавируса можно будет получить бесплатно по полису ОМС. Губернатор заявил о планах вакцинировать сотни тысяч жителей Подмосковья.

При этом Воробьев подчеркнул — власти не намерены снимать введенные ранее антиковидные ограничения.

«Что касается массовых мероприятий, то у нас нет оснований сегодня снимать эти ограничения. Все, что касается общественного транспорта, уже тысячу раз сказано тоже было бы ошибкой и глупостью. Мы ее делать не будем», — сказал Воробьев.

Массовые мероприятия в Подмосковье запрещены до 29 ноября.

Прививаться от коронавируса или нет - решать вам, ведь за свое здоровье каждый отвечает сам. А мы можем вам посоветовать почитать несколько публикаций по теме и ответить на вопрос лично:

Polit.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...