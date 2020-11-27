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Подмосковье: массовая вакцинация от коронавируса стартовала!

По инф. polit.ru   
27 Ноября 2020 г.
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В Московской области начали действовать 18 пунктов вакцинации от коронавируса. Всего местные власти планируют сделать 90 таких точек, заявил глава региона Андрей Воробьев в интервью «России 24».

В Подмосковье открыли 18 пунктов вакцинации от коронавируса

Губернатор отметил, что Подмосковье уже получает российскую антиковидную вакцину. По его словам, привились тысячи людей.

«Пункты мы развернем, это тоже очередная задача. Но самое главное — получить достаточное количество вакцин. Мы начали уже получать, но, конечно, всегда хочется сразу и побольше, чтобы максимальное количество людей получили — тех, естественно, кто пожелает — эту вакцину», — заявил Воробьев.

  • Прививку от коронавируса можно будет получить бесплатно по полису ОМС. Губернатор заявил о планах вакцинировать сотни тысяч жителей Подмосковья.

При этом Воробьев подчеркнул — власти не намерены снимать введенные ранее антиковидные ограничения.

«Что касается массовых мероприятий, то у нас нет оснований сегодня снимать эти ограничения. Все, что касается общественного транспорта, уже тысячу раз сказано тоже было бы ошибкой и глупостью. Мы ее делать не будем», — сказал Воробьев.

Массовые мероприятия в Подмосковье запрещены до 29 ноября.

Прививаться от коронавируса или нет - решать вам, ведь за свое здоровье каждый отвечает сам. А мы можем вам посоветовать почитать несколько публикаций по теме и ответить на вопрос лично:

Polit.ru

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