Голикова назвала сроки массовой вакцинации от COVID-19

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В России массовая вакцинация населения от коронавируса запланирована на 2021 год. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
По ее словам, вакцинация будет исключительно добровольной — в соответствии с российским законодательством.
Голикова отметила, что до конца текущего года производители планируют выпустить более 2 млн доз вакцины «Спутник V» центра Гамалеи Минздрава РФ. С момента регистрации этой вакцины в гражданский оборот уже выпущено более 117 тыс. доз. В первую очередь прививают людей из групп риска — медиков и педагогов.
Вторая фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса центра им. Чумакова РАН, как ожидается, завершится до конца декабря, добавила Голикова.
Напомним, Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название «Спутник V».
Вторая российская вакцина «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» Роспотребнадзора была зарегистрирована 13 октября. Разрешение на пострегистрационные исследования получено 16 ноября.
Центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину. Данная вакцина также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев. Как ожидается, зарегистрирована вакцина может быть до конца года.
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