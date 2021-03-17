Российский МРОТ отстаёт даже от колумбийских зарплат!

Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян...
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Только задумайтесь: Россия находится на одной их нижних позиций по размеру минимальной оплаты труда в мире. Ниже в рейтинге - только Бразилия и Мексика.
С таким заявлением выступила организация экономического сотрудничества и развития.
Сокращение доходов населения и сжатие потребительского спроса, в свою очередь, может стать дополнительным тормозом для восстановления российской экономики.
Аналитики лучшили прогнозы по экономическому росту почти для всех стран, кроме России. Мировой рост ВВП теперь ожидается на уровне 5,6% в 2021 году и на 4% в следующем. Новый прогноз заметно лучше предыдущего, который организация представляла в декабре. Тогда в ОЭСР ожидали увеличения глобального ВВП на 4,2% в этом году и на 3,7% в следующем.
В новом исследовании подчеркивается, что темпы восстановления будут зависеть от скорости вакцинации населения и перспектив распространения новых штаммов. Ожидается, что к середине 2021 года мировое производство достигнет уровня, предшествующего пандемии. Однако это произойдет только в том случае, если вакцинирование ускорится и будет лучше координироваться.
Экономические стимулы должны идти после программ массовой вакцинации, советуют аналитики. «Стимулы без вакцинации не будут эффективными, так как потребители все равно не смогут выходить и тратить деньги на покупки, путешествия и прочие вещи», – отмечают они.
В текущем году Россия в лучшем случае сможет восстановить 75% потерянного ВВП, продолжая отставать от других государств мира. Несмотря на рост нефтяных цен, Россия по сравнению с другими импортёрами углеводородов будет восстанавливаться медленнее всех. Всё это влияет на стоимость часа труда россиян. На сегодняшний день она составляет порядка 2,4 доллара. В Турции цена одного часа работы составляет 6,7 доллара. Самая высокая оплата труда в Австралии — более 12 долларов.
ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что около 70% россиян перешли в режим экономии и стараются тратить меньше денег. По данным еще одного исследования, более половины россиян предполагают, что экономический кризис впереди. В том, что в будущем наступят более сложные экономические времена, не сомневаются 60% опрошенных.
По информации Росстата, реальные денежные доходы жителей России в июле-сентябре уменьшились на 4,8% по сравнению с таким же периодом прошлого года.
И так сейчас непросто многим не то что жить – выживать, а тут еще сокращение доходов. После ограничений, вызванных пандемией коронавируса, практически все сферы пытаются восполнить свои убытки за счет средств обычных граждан. Повышаются цены на товары, услуги – дорожает всё буквально как на дрожжах. Как быть, если все по сравнению с прошлым годом стало стоить в 1,5 раза дороже? Вот и возникают мысли о спасении утопающих – чьих это рук дело.
"Будучи обученным агентом КГБ, Владимир Путин знает, как скрывать свои чувства, но в 2013 году, после того как бывший президент Барак Обама описал его как "скучающего школьника на задней парте в классе", Путин дал понять, что он в ярости. И неудивительно: дети с задней парты редко бывают амбициозными. Путин, с первого дня своего правления 21 год назад, имел большие амбициозные планы в отношении себя и России", - пишет на страницах Politico обозреватель Леон Арон.
В следующем году по всей стране проведут переоценку кадастровой стоимости земельных участков. Новые цифры в отчетах государственных оценщиков станут основой для начисления налога на землю на последующие четыре года. Эксперты опасаются, что они будут в разы отличаться от нынешних.
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