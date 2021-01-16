ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
«Настоящее» фото Валерия Леонтьева ужаснуло поклонников артиста
2020-12-24-07-58-39
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
2021-01-09-17-39-28
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Украина обогнала Россию по росту минимальной зарплаты
По инф. rosbalt.ru   
16 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Мировым лидером по росту минимальной зарплаты в минувшем году стала Украина, где показатель увеличился на 27% до $171 в месяц (в пересчете на доллары США).

Украина обогнала Россию по росту минимальной зарплаты

Тем не менее, по абсолютному значению Украина располагается в нижней части странового рейтинга, однако, к примеру, опережает Россию, которая занимает 45-ю позицию из 56. В прошедшем году россиянам должны были платить не меньше $146, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные портала Picodi.com.

Эксперты сравнивали чистые зарплаты, то есть сумму, которую работник получает после уплаты налогов.

Выше всего минимальная зарплата в Люксембурге — $2241 на руки.

Напомним, что в России с 2021 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) впервые превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения.

  • «Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2021 года будет установлен в размере 12 792 рубля, или с ростом на 5,5%. При этом, выполняя положение Конституции РФ, впервые минимальный размер оплаты труда превысит прожиточный минимум трудоспособного населения. Это увеличение затронет доходы почти 3,9 млн наших граждан», — заявила в декабре вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

При этом с 1 января МРОТ и прожиточный минимум будут рассчитываться исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. Размер МРОТ составит 42% от медианной заработной платы.

Ранее замглавы Минтруда РФ Андрей Пудов высказал мнение, что прожиточный минимум (ПМ) не должен становиться уровнем оценки бедности, и критерии ее оценки планируется скорректировать. «Прожиточный минимум в этом смысле не должен становиться уровнем оценки бедности. Этот подход должен пересматриваться. Мы сейчас как раз решаем этим законопроектом (о новой методике расчета прожиточного минимума и МРОТ — ред.) вопрос об изменении подходов к расчету ПМ, будем пересматривать вопрос о том, каким образом определять бедность. <…> Для оценки критериев бедности должны быть использованы иные показатели», — указал замминистра.

При этом Пудов уверен, что переход на новую методику расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума позволит расти этим показателям быстрее темпов инфляции.

Ещё актуальное из финансовой сферы:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 