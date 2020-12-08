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«Выжили только двое»: челябинские активисты провели эксперимент по выживанию на МРОТ
По инф. polit.ru   
08 Декабря 2020 г.
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В Челябинской области активисты профсоюза горно-металлургических предприятий провели эксперимент по выживанию на МРОТ. До конца эксперимента дотянули только двое из 14 человек, остальные сошли с дистанции по состоянию здоровья.

«Выжили только двое»: челябинские активисты провели эксперимент по выживанию на МРОТ

Акция шла ровно месяц — с 26 октября. В ней приняли участие работники металлургических и горнодобывающих предприятий Челябинска, Сатки, Бакала, Карабаша, Верхнего Уфалея, а также члены их семей.

Все они пытались прожить на 4,3 тыс. рублей — это сумма, которая остается после вычета обязательных непродовольственных расходов из МРОТ в 12 130 рублей и примерно соответствует потребительской корзине в регионе. При этом участники эксперимента продолжали ходить на работу.

«Все без исключения жаловались на упадок сил, моральную усталость и болезненное состояние. Особенно серьезная тревога появилась за тех, кто работает на опасном производстве, — они пожаловались на потерю концентрации внимания, физическую слабость», — сообщили в пресс-службе Челябинского отделения профсоюза.

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У нескольких человек полностью закончились продукты.

Одна из участниц, дошедших до финала эксперимента, практически живет на тот самый МРОТ в обычной жизни, рассказал заместитель председателя Челябинского обкома ГМПР России Владимир Ревенку.

Этой акцией профсоюз пытался привлечь внимание к обсуждаемому проекту изменения методики расчета МРОТ. По словам активистов, новая система приведет к падению доходов.

  • Согласно новому законопроекту, с 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и средней зарплаты будет установлено в соотношении 42%. С 1 января 2021 года МРОТ в России составит 12 792 рубля, что на 5,5% больше текущего уровня в 12 130 рублей. По мнению профсоюзов, для воспроизводства рабочей силы уровень МРОТ должен составлять около 75% от средней заработной платы в России.
Жалко, что преобразования в части МРОТ могут ударить по кошелькам простых людей. И так сейчас непросто многим не то что жить – выживать. После ограничений, вызванных пандемией коронавируса, практически все сферы пытаются восполнить свои убытки за счет средств обычных граждан. Повышаются цены на товары, услуги – дорожает всё буквально как на дрожжах. И МРОТ собирается «удивить» в такой ситуации – понизиться. Опять, к сожалению, приходят в голову мысли о спасении утопающих – чьих это рук дело.

По инф. rosbalt.ru

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