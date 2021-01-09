ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
«Настоящее» фото Валерия Леонтьева ужаснуло поклонников артиста
2020-12-24-07-58-39
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Водителей ждут нововведения по медосвидетельствованию?
2020-12-11-05-30-15
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Прожиточный минимум в России в 2021 году составит 11 653 рубля
По инф. Polit.ru   
09 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Установлена величина прожиточного минимума в 2021 году. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

Прожиточный минимум в России в 2021 году составит 11 653 рубля

Так, в наступившем году прожиточный минимум на душу населения составит 11 тыс. 653 руб. Для трудоспособного населения величина составит 12 тыс. 702 руб., для детей — 11 тыс. 303 руб., для пенсионеров — 10 тыс. 22 руб.

Напомним, с 1 января 2021 года МРОТ и прожиточный минимум будут рассчитываться исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. Размер МРОТ составит 42% от медианной заработной платы.

Ранее россияне предложили установить фиксированные цены на товары потребительской корзины, чтобы предоставить каждому гражданину возможность покупать продукты питания и другие товары, включенные в прожиточный минимум по тем ценам и в том объеме, который такими нормами предусмотрен.

Про прожиточный минимум слышал, наверное, каждый взрослый человек. И хоть этот показатель представляет собой некую среднюю температуру по больнице, но тем не менее важен, потому что на его основе определяется размер ряда пособий и доплат. Вот только его размер, конечно, оставляет желать лучшего...

А вот ещё актуальное из финансовой сферы:

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 