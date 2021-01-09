Прожиточный минимум в России в 2021 году составит 11 653 рубля

Установлена величина прожиточного минимума в 2021 году. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

Так, в наступившем году прожиточный минимум на душу населения составит 11 тыс. 653 руб. Для трудоспособного населения величина составит 12 тыс. 702 руб., для детей — 11 тыс. 303 руб., для пенсионеров — 10 тыс. 22 руб.

Напомним, с 1 января 2021 года МРОТ и прожиточный минимум будут рассчитываться исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. Размер МРОТ составит 42% от медианной заработной платы.

Ранее россияне предложили установить фиксированные цены на товары потребительской корзины, чтобы предоставить каждому гражданину возможность покупать продукты питания и другие товары, включенные в прожиточный минимум по тем ценам и в том объеме, который такими нормами предусмотрен.

Про прожиточный минимум слышал, наверное, каждый взрослый человек. И хоть этот показатель представляет собой некую среднюю температуру по больнице, но тем не менее важен, потому что на его основе определяется размер ряда пособий и доплат. Вот только его размер, конечно, оставляет желать лучшего...



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Polit.ru

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