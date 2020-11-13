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Россияне оценили эффективность мер против COVID-19 «на троечку»
По инф. polit.ru   
13 Ноября 2020 г.
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Жители России оценили меры, которые принимают власти для борьбы с распространением коронавируса. Наиболее критично настроены жители Волгограда и Самары.

Жители городов России оценили эффективность мер против COVID-19

Об этом пишет РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом поиска работы Superjob.

В Москве 32% жителей сомневаются в том, хватает ли мер властей, 30% считают их достаточными, остальные 18% — избыточными. В Петербурге 41% считает меры недостаточными, 24% — достаточными и 13% — избыточными.

Наиболее критично настроены жители Волгограда и Самары — 54% и 51% соответственно считают, что антиковидных мер мало. Еще 26% волгоградцев и 23% самарцев говорят, что принятых мер хватает, а 5 и 7% жителей этих городов называют их избыточными.

В Воронеже о нехватке мер заявили 50% респондентов, в Новосибирске — 49% респондентов. В Перми меры считают недостаточными 45% жителей, в Уфе — 43%, Нижнем Новгороде — 42%.

В опросе участвовали по 1,5 тыс. респондентов из Москвы и Петербурга, а также по тысячи жителей других городов с численностью населения от 1 млн человек. Исследование прошло с 29 октября по 5 ноября.

  • 9 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова потребовала ужесточить ковидные ограничения в нескольких регионах России. К таким регионам относятся Магаданская, Архангельская, Ульяновская, Сахалинская, Костромская, Иркутская, Пензенская области, Карачаево-Черкесская республика, Коми, Хакасия, Ингушетия, Забайкальский край.

В этих регионах, по словам Поповой, почти не применяются административные санкции к нарушителям масочного режима, нет запрета на массовые зрелищные мероприятия и ограничений для людей старше 65 лет, лиц, больных хроническими заболеваниями, а показатели заболеваемости находятся выше среднероссийского уровня.

  • Россия занимает пятое место в мире по числу заболеваний COVID-19. В стране зафиксировано 1 817 109 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, 1 350 741 пациент выздоровел, умер 31 161 человек. Большее количество заболеваний приходится на Москву — 481 068 случаев.
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Polit.ru

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