Коронавирус в отдельных регионах: попросили закрутить гайки потуже

Глава Роспотребнадзора Анна Попова потребовал ужесточить «ковидные» ограничения в нескольких регионах России. Об этом она заявила на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

К таким регионам относятся Магаданская, Архангельская, Ульяновская, Сахалинская, Костромская, Иркутская, Пензенская области, Карачаево-Черкесская республика, Коми, Хакасия, Ингушетия, Забайкальский край.

В этих регионах, по словам Поповой, почти не применяются административные санкции к нарушителям масочного режима, нет запрета на массовые зрелищные мероприятия и ограничений для людей старше 65 лет, лиц, больных хроническими заболеваниями, а показатели заболеваемости находятся выше среднероссийского уровня.

За последние сутки в России подтвердилось 21 798 новых случае в COVID-19 в 84 регионах. Это новый рекорд по заболеваемости с начала пандемии. Из перечисленных Поповой регионов самый высокий показатель распространения инфекции — в Архангельской области. Регион находится на пятом месте с 342 новыми случаями. В Иркутской области зафиксировали 256 заболевших, в Коми — 243, в Забайкалье — 242, в Ульяновской области — 211, в Пензенской — 168, в Хакасии — 164, в Костромской области — 137, в Сахалинской — 111, в Карачаево-Черкесии — 90, в Ингушетии — 66, а в Магаданской области — 47 заболевших.

С 27 октября по всей России действует обязательный масочный режим в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Другие ограничения региональные власти вводят самостоятельно, исходя из показателей заболеваемости и рекомендаций Роспотребнадзора.

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Polit.ru

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