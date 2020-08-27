Британцы признали «Ниву» самым проверенным временем внедорожником

Старейшее периодическое издание об автомобилях Autocar вновь взглянуло на историю автопрома и на сей раз отметило автомобили, выпускавшиеся необычайно долго. В список попала классическая «Нива», которая выпускается с конвейера вот уже целых 43 года.

Старейшее периодическое издание об автомобилях Autocar вновь взглянуло на историю автопрома и на сей раз отметило автомобили, выпускавшиеся необычайно долго.

Перечень вышел любопытный тем, что представлены в нем как непритязательные автомобили для широких масс, так и автомобили для верхних слоев общества, производившиеся в условиях плановой экономики и дефицита ресурсов и в высококонкурентной среде при изобилии ресурсов.

Самым верным общим признаком автомобилей-долгожителей будет, пожалуй, исключительно удачная конструкция. Машины, которые без изменения конструкции выпускались дольше всех в истории, — Volkswagen «Жук» и мелкосерийный британский родстер Morgan 4/4 — по 65 лет. Но если «Жук» окончательно ушел на покой в 2003 году, то Morgan все еще в строю и в отставку не собирается.

Как не собирается уходить и Lada 4×4, отметивший 43-летие с начала производства в этом году, самый долгоиграющий внедорожник мира, по версии издания. Компания у классической «Нивы» что надо — Mercedes-Benz Gelandewagen (38 лет), Toyota Land Cruiser 70 (36 лет), Land Rover Defender (33 года), Range Rover (26 лет), Jeep Wagoneer (28 лет). Интересно, слышали ли в Autocar что-нибудь о «Буханке» УАЗ-452? А ведь она выпускается уже 55 лет.

Другой отечественной машиной, попавшей в перечень, стал ВАЗ 2105, окончивший свою 32-летнюю историю производства в 2012 году. Также интересно, что самым долгоиграющим автомобилем японской марки, не считая рабочей лошадки Toyota J70, стал императорский лимузин Toyota Century первого поколения, выпускавшийся на протяжении 30 лет — вплоть до конца 1990-х.

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