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Как правильно покупать автомобиль с пробегом?

По инф. rosbalt.ru   
30 Августа 2020 г.
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При покупке автомобиля с пробегом важно как следует проверить машину. На же что необходимо обратить внимание?

Автоэксперт рассказал, как правильно покупать автомобиль с пробегом

По словам автоэксперта Святослава Данилова, приобретать авто можно на любых площадках. Однако в первую очередь нужно изучить объявления в интернете и выбрать для себя десяток вариантов, подходящих по возрасту, марке, внешнему состоянию.

По каждому из объявлений эксперт советует позвонить и выяснить подробную информацию о машине. Данилов перечислил вопросы, которые надо задать продавцу.

«Спросить у владельца нужно о недостатках машины, попадала ли она в аварии, узнать следует также VIN-номер автомобиля. Его можно ввести в базах и узнать больше о машине», — сказал он.

После звонков, как правило, остается пять-шесть вариантов, которые можно смотреть вживую. Визуальный осмотр оставит в выборке один-два автомобиля.

Причем Данилов настойчиво рекомендует пригласить на осмотр эксперта. После положительного вердикта специалиста машину можно брать.

Также Святослав Данилов советует торговаться. «Цену часто можно снизить. Продавцы в большинстве случаев выставляют стоимость автомобиля с ориентацией на торг», — отметил он и добавил, что надо открыто говорить собственнику об обнаруженных недостатках в автомобиле и просить снизить цену на сумму, которая необходима на их исправление. По мнению Данилова, при покупке машины за 500 тыс. рублей можно смело просить скинуть 20-30 тыс. рублей.

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