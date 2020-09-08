Почему б/у автомобили Skoda Octavia пользуются спросом?

Решение купить подержанную Skoda Octavia A7 - это возможность приобрести модель по сниженной цене, выбрав авто с необходимым типом двигателя и коробки в полной комплектации.

К примеру, онлайн автобазар «ПаркДрайв» предлагает объявления о продаже подержанных Шкода Октавия. В каталоге представлен широкий выбор проверенных объявлений от владельцев по цене от 5,7 тыс. у. е., а удобная система поиска позволяет быстро подобрать модель авто, в том числе и Skoda Octavia A7 б/у, с учетом типа кузова, года выпуска, модификации, типа двигателя и других параметров.

Преимущества покупки б/у Октавия

Такой выбор отличается следующими преимуществами:

модель А7 даже при значительном пробеге отличается хорошими техническими характеристиками и не требует дорогостоящего ремонта;

динамика мотора отличная, машина быстро разгоняется, при этом сильного шума или качков не ощущается;

производитель предлагает ТС с большим выбором двигателей разного типа, при этом все они, даже при большом пробеге, остаются экономными и мощными.

Данная модель авто отличается стильным привлекательным дизайном, просторным салоном и наличием большого багажника. ТС можно использовать в качестве семейного, ведь поездки возможны практически в любых условиях, в том числе, и по плохим дорогам. Большим преимуществом выступает цена за бу машину, так как стоимость новой можно сравнить с хорошим кроссовером.

Что надо учитывать при выборе б/у автомобиля?

Покупая подержанное транспортное средство, надо учитывать ряд факторов, связанных с эксплуатацией и техническими характеристиками. К таким критериям относятся:

при увеличении пробега потребление масла также значительно увеличивается, то есть расходы на содержание станут большими;

шумоизоляция арок и салона со временем ухудшается и может потребовать замены;

лакокрасочное покрытие качественное, но со временем может потребовать ремонта;

после 30 тыс. км пробега надо провести замену свечей, ГРМ, проверить состояние КВКГ и переднего стабилизатора.

Но в остальном модель очень удачная, владельцы отмечают надежность и отсутствие больших технических проблем даже при длительной эксплуатации. Все это делает модель востребованной, особенно в качестве семейного автомобиля для комфортного передвижения по улице.

«ПаркДрайв» на своем сайте: https://parkdrive.ua/cars/bu/ предлагает большой выбор предложений о продаже подержанных машин Октавия. Специалисты компании помогут определиться с выбором машины в Украине и подскажут, на что обратить внимание при покупке. При необходимости, вы получите помощь с организацией проведения технической экспертизы автомобиля и вам будет предоставлена консультация юристов.

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