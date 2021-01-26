Отдых на юге России тоже не каждому по карману будет

Стоимость размещения на курортах юга России повысилась на 10% по сравнению с прошлым годом, и туроператоры предсказывают дальнейшее повышение цен минимум на 10-15% после окончания акций раннего бронирования.

Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, «акции раннего бронирования туров по России на лето 2021 года открылись у всех туроператоров еще в ноябре 2020 года». «По сравнению с прошлым годом отели на курортах юга России в рамках акций раннего бронирования повысили цены в среднем на 10%. Несмотря на это, объемы продаж у туроператоров выросли на 10-15%», — цитирует «Финмаркет» Ломидзе.

При этом, указала она, «в туркомпаниях прогнозируют серьезный рост цен в конце марта, когда традиционно заканчиваются продажи по акциям». «В средне-оптимистичном сценарии развития событий с пандемией общий рост цен на туристические услуги в 2021 году составит 10-15%, а в пессимистичном — на 20-30%», — предупредила исполнительный директор АТОР.

Напомним, 21 декабря Ростуризм подсчитал, что российская туристическая отрасль в 2020 году сократила оборот на 60%, убытки составили 2,1 трлн рублей.

Ведомство указывало, что причиной убытков стало практически полное отсутствие внешнего туризма из-за пандемии коронавируса. В то же время отмечалось, что общий оборот отрасли за счет внутреннего туризма удалось восстановить до 1,6 трлн рублей. По этому показателю Россия вошла в тройку лидеров среди стран G20 после Италии и Франции.

Ростуризм уточнял, что в курортных городах и на природных территориях спад доходов составил 10-15% от уровня прошлого года, а в крупных городах он оказался более значительным.

Ранее Ломидзе не исключала, что в следующем году российская туристическая отрасль может столкнуться с еще большим количеством трудностей, чем в 2020 году. Такой прогноз она озвучила в ходе онлайн-мероприятия Amadeus Travel Industry Round Table.

Как констатировала эксперт, в настоящее время у туроператорского сообщества появился более длинный горизонт реалистичного планирования и понимание того, что история с COVID-19 вряд ли закончится в следующем году.

«Такое понимание, естественно, вносит коррективы в практику компаний и их бизнес-планы. В целом, уже можно прогнозировать, что 2021 год может оказаться намного сложнее, чем нынешний 2020-й», — предупредила Ломидзе.

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По инф. rosbalt.ru

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