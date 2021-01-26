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Отдых на юге России тоже не каждому по карману будет
По инф. rosbalt.ru   
26 Января 2021 г.
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Стоимость размещения на курортах юга России повысилась на 10% по сравнению с прошлым годом, и туроператоры предсказывают дальнейшее повышение цен минимум на 10-15% после окончания акций раннего бронирования.

Россиян готовят к существенному удорожанию отдыха на юге России

Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, «акции раннего бронирования туров по России на лето 2021 года открылись у всех туроператоров еще в ноябре 2020 года». «По сравнению с прошлым годом отели на курортах юга России в рамках акций раннего бронирования повысили цены в среднем на 10%. Несмотря на это, объемы продаж у туроператоров выросли на 10-15%», — цитирует «Финмаркет» Ломидзе.

  • При этом, указала она, «в туркомпаниях прогнозируют серьезный рост цен в конце марта, когда традиционно заканчиваются продажи по акциям». «В средне-оптимистичном сценарии развития событий с пандемией общий рост цен на туристические услуги в 2021 году составит 10-15%, а в пессимистичном — на 20-30%», — предупредила исполнительный директор АТОР.

Напомним, 21 декабря Ростуризм подсчитал, что российская туристическая отрасль в 2020 году сократила оборот на 60%, убытки составили 2,1 трлн рублей.

  • Ведомство указывало, что причиной убытков стало практически полное отсутствие внешнего туризма из-за пандемии коронавируса. В то же время отмечалось, что общий оборот отрасли за счет внутреннего туризма удалось восстановить до 1,6 трлн рублей. По этому показателю Россия вошла в тройку лидеров среди стран G20 после Италии и Франции.

Ростуризм уточнял, что в курортных городах и на природных территориях спад доходов составил 10-15% от уровня прошлого года, а в крупных городах он оказался более значительным.

Ранее Ломидзе не исключала, что в следующем году российская туристическая отрасль может столкнуться с еще большим количеством трудностей, чем в 2020 году. Такой прогноз она озвучила в ходе онлайн-мероприятия Amadeus Travel Industry Round Table.

Как констатировала эксперт, в настоящее время у туроператорского сообщества появился более длинный горизонт реалистичного планирования и понимание того, что история с COVID-19 вряд ли закончится в следующем году.

«Такое понимание, естественно, вносит коррективы в практику компаний и их бизнес-планы. В целом, уже можно прогнозировать, что 2021 год может оказаться намного сложнее, чем нынешний 2020-й», — предупредила Ломидзе.

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По инф. rosbalt.ru

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