Россия возобновит полеты в Азербайджан и Армению

С 15 февраля Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией, сообщается на сайте правительства России.

«Принято решение возобновить с 15 февраля 2021 года на взаимной основе международное авиасообщение с Азербайджаном (Москва — Баку, два рейса в неделю) и Арменией (Москва — Ереван, четыре рейса в неделю)», — сообщили в кабмине.

Решение принято по рекомендации оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее правительство решило возобновить с 8 февраля регулярное авиасообщение с Грецией и Сингапуром, а с 27 января рейсы летают из России в Индию, Финляндию, Вьетнам и Катар.

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По инф. Парламентской газеты

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