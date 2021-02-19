Россия снимает запрет на полеты в Египет спустя почти 6 лет после теракта

Россия возобновит прямые рейсы в египетские Шарм-эль-Шейх и Хургаду с 28 марта. Об этом пишет Reuters со ссылкой на главу Управления гражданской авиации Египта Ашрафа Новэйра.

Заявку на осуществление полетов в оба города уже подала российская авиакомпания Nordwind Airlines.

Полеты возобновятся спустя почти шесть лет после крушения пассажирского самолета над Синаем. Авиакатастрофа произошла 31 октября 2015 года, когда взорвался и рухнул на землю Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», летевший из египетского Шарм-эль-Шейха в Петербург. Погибли все, кто находился на борту — 224 человека, из них 25 детей. Трагедия считается крупнейшей в истории российской авиации. Официальной причиной катастрофы назвали теракт на борту.

Еще об открытии границ на нашем сайте:

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...