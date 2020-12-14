ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
Кому пенсия в декабре придет сразу за два месяца?
2020-11-30-04-18-51
График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников.
«Проклятая» роль Людмилы Мызниковой
2020-11-23-16-55-22
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Роскосмос предложил построить в Крыму опреснительный завод
По инф. "Российской газеты"   
14 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Исследовательский Центр им. М. В. Келдыша (входит в Роскосмос) ведет переговоры с крымскими властями о строительстве завода, опресняющего морскую воду. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Владимир Кошлаков.

Роскосмос предложил построить в Крыму опреснительный завод


По его словам, центр получил официальный запрос на подготовку инвестпроекта по строительству завода мощностью 20 тысяч кубометров воды в сутки. Предложения по инвестпроекту уже подготовлены и направлены в регион. По подсчетам Кошлакова, для обеспечения Крыма водой необходимо несколько заводов. На строительство одного потребуется 1,5–2 года.

— Стоимость завода будет определяться результатами проектирования, исходя из результатов геологических изысканий, проектно-изыскательских работ, — пояснил он.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил задействовать технологии, разработанные в госкорпорации, для решения проблем с водой в Крыму.

Центр им. Келдыша занимается разработками, связанными с очисткой питьевой воды, а также очисткой и обессоливанием морской воды (доведением ее до уровня питьевой или технической). По проектам Центра были построены опреснительный завод «Каспий» в Актау (Казахстан), система водоподготовки в одном из цехов завода «Автотор» в Калининграде.

Напомним, что в связи с дефицитом воды, вызванного обмелением водохранилищ, вода по графику подается в Евпатории, Алуште, Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. А с 14 декабря и в Большой Ялте. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил рассмотреть возможность размещения опреснительных установок в Судаке, Керчи, Феодосии и Ялте.

Еще на эту проблемную тему:

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 