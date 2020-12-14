Роскосмос предложил построить в Крыму опреснительный завод

Исследовательский Центр им. М. В. Келдыша (входит в Роскосмос) ведет переговоры с крымскими властями о строительстве завода, опресняющего морскую воду. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Владимир Кошлаков.

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По его словам, центр получил официальный запрос на подготовку инвестпроекта по строительству завода мощностью 20 тысяч кубометров воды в сутки. Предложения по инвестпроекту уже подготовлены и направлены в регион. По подсчетам Кошлакова, для обеспечения Крыма водой необходимо несколько заводов. На строительство одного потребуется 1,5–2 года.

— Стоимость завода будет определяться результатами проектирования, исходя из результатов геологических изысканий, проектно-изыскательских работ, — пояснил он.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил задействовать технологии, разработанные в госкорпорации, для решения проблем с водой в Крыму.

Центр им. Келдыша занимается разработками, связанными с очисткой питьевой воды, а также очисткой и обессоливанием морской воды (доведением ее до уровня питьевой или технической). По проектам Центра были построены опреснительный завод «Каспий» в Актау (Казахстан), система водоподготовки в одном из цехов завода «Автотор» в Калининграде.

Напомним, что в связи с дефицитом воды, вызванного обмелением водохранилищ, вода по графику подается в Евпатории, Алуште, Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. А с 14 декабря и в Большой Ялте. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил рассмотреть возможность размещения опреснительных установок в Судаке, Керчи, Феодосии и Ялте.

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