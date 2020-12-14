Роскосмос предложил построить в Крыму опреснительный завод

Исследовательский Центр им. М. В. Келдыша (входит в Роскосмос) ведет переговоры с крымскими властями о строительстве завода, опресняющего морскую воду. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Владимир Кошлаков.
По его словам, центр получил официальный запрос на подготовку инвестпроекта по строительству завода мощностью 20 тысяч кубометров воды в сутки. Предложения по инвестпроекту уже подготовлены и направлены в регион. По подсчетам Кошлакова, для обеспечения Крыма водой необходимо несколько заводов. На строительство одного потребуется 1,5–2 года.
— Стоимость завода будет определяться результатами проектирования, исходя из результатов геологических изысканий, проектно-изыскательских работ, — пояснил он.
Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил задействовать технологии, разработанные в госкорпорации, для решения проблем с водой в Крыму.
Центр им. Келдыша занимается разработками, связанными с очисткой питьевой воды, а также очисткой и обессоливанием морской воды (доведением ее до уровня питьевой или технической). По проектам Центра были построены опреснительный завод «Каспий» в Актау (Казахстан), система водоподготовки в одном из цехов завода «Автотор» в Калининграде.
Напомним, что в связи с дефицитом воды, вызванного обмелением водохранилищ, вода по графику подается в Евпатории, Алуште, Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. А с 14 декабря и в Большой Ялте. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил рассмотреть возможность размещения опреснительных установок в Судаке, Керчи, Феодосии и Ялте.
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