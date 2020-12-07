Ялта перейдет на шестичасовой график подачи воды

С 14 декабря население Большой Ялты будет получать воду по графику: по три часа утром и вечером. Об этом на совещании по ситуации с водоснабжением Крыма сообщил министр ЖКХ РК Дмитрий Черняев.

— Мы наблюдаем минимальные притоки в основные водохранилища, питающие Большую Ялту — Счастливенское и Загорское водохранилища. По нашему плану, который разработан муниципальным образованием, при остатке шесть миллионов кубометров мы должны перейти к плановому снижению объемов подачи воды, — отметил Черняев.

По его словам, уже подготовлены специальные емкости для воды, которые будут установлены по городу. Кроме того, планируется построить опреснительную установку.

Как сообщалось ранее, с 24 ноября в Ялте была ограничена подача воды в ночное время суток. Такое решение было принято в связи с обмелением водохранилищ. Также вода подается по графику в Евпатории, Алуште, Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах.

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