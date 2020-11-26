В Евпатории и Симферополе горячей воды не будет до конца года

В крымском городе-курорте Евпатория, как ранее в Симферополе и Бахчисарае, решено прекратить подачу горячей воды до конца года. Такую меру предпримут для экономии воды.

Как сообщил гендиректор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов, горячую воду отключат с 26 ноября, а возобновят — после ввода в эксплуатацию второго вилинского водозабора.

В то же время Баженов заявил, что 26–27 ноября из кранов в Симферополе вода будет мутной.

Причиной он назвал подключение новых насосов. «Максимальное количество некачественной воды в течение двух дней — четверг, пятница — пойдет на город. Мы откроем все гидранты на сброс, примем все превентивные меры, но вынужден предупредить симферопольцев, что, к сожалению, это (мутность) будет иметь место», — сказал Баженов.

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По инф. rosbalt.ru

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