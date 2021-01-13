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Редкая орхидея «яйцо в гнезде» расцвела в ботсаду Москвы
|По инф. Российской газеты
|13 Января 2021 г.
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В тропиках Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» расцвела редкая орхидея — пафиопедилум хорошенький. Об этом рассказали в пресс-службе сада.
Пафиопедилум хорошенький получил свое прозвище «яйцо в гнезде» из-за необычной расцветки, похожей на яичную скорлупу. Так, верхняя сторона листа темно-зеленая с серебристо-серым мраморным рисунком, а внутренняя покрыта яркими пурпурными пятнами. Диаметр цветка — 8 см. Увидеть цветущее растение можно в пальмовой оранжерее до конца этой недели.
В природе эта орхидея произрастает в Мьянме, Таиланде, Малайзии, Южном Китае.
В пресс-службе напомнили, что на территории «Аптекарского огорода» собрана одна из крупнейших коллекций орхидей в России. В коллекции собрано более одной тысячи видов, форм и сортов. Посмотреть на цветы с ароматами шоколада, сыра, выпечки и даже мышей можно до апреля.
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