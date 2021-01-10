Сказка ли? В Петербурге расцвели розы и поспела брусника

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
В Петербурге во время новогодних каникул неожиданно для горожан расцвели розы и поспела брусника. Местные жители делятся фотографиями своих находок в соцсетях.
«В прошлом году была очень теплая осень. И это послужило поводом для повторного цветения брусники. На дворе уже январь, но до сих пор можно наблюдать опавшие и увядшие цветки брусники (7 и 8 фото ) и даже успели поспеть ягоды», — написал петербуржец Антон Кубышкин в паблике «Грибы и грибники СПб».
Набухли почки и на кустах черники, однако раскрыться они не успели, отметил автор сообщения. Свои наблюдения он сделал в Юнтоловском заказнике 7 января.
«Если бы теплые деньки продлились еще на месяц, то все кусты были бы усыпаны яркими ягодами, так как все кустики усыпаны плодовыми завязочками», — добавил участник паблика.
Он же обнаружил 8 января в парке 300-летия Санкт-Петербурга, на севере города, цветущие кусты роз.
По данным синоптиков, в декабре среднемесячная температура в Петербурге на 3,8 градуса превысила средние многолетние показатели. Первые дни после Нового года столбики термометров не опускались ниже минус пяти градусов. Однако к концу новогодних каникул в Петербург пришло значительное похолодание. Ночь на 10 января оказалась самой морозной с начала зимы, местами в городе и окрестностях доходило до минус 20 градусов.
В Испании по меньшей мере четыре человека погибли из-за обрушившейся на большую часть страны бури, которая сопровождается снегопадами, ветрами и дождями. Власти прогнозируют ухудшение ситуации из-за гололеда и понижения температуры в ближайшие дни.
В Нижневартовске пожилая женщина провела по улице ребенка в одной кофте без нижнего белья. Намерения у пенсионерки были самые благие, она хотела спасти внучку от пьяного отчима. Вот только не простудилась девочка чудом...
Столицу Испании парализовал крупнейший за последние 80 лет снегопад. Из-за непогоды остановлено железнодорожное сообщение, в городе полностью прекращено движение автобусов, зафиксированы сбои и на некоторых линиях метро.
Цзя Юй Сян – так зовут китайскую бабушку, которая взорвала сеть благодаря своей невероятной гибкости. Женщине уже за 80, а она вытворяет такое.... Например, легко складывается пополам или может сесть на шпагат. В соцсетях бабушка демонстрирует свои навыки йоги.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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