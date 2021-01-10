Сказка ли? В Петербурге расцвели розы и поспела брусника

В Петербурге во время новогодних каникул неожиданно для горожан расцвели розы и поспела брусника. Местные жители делятся фотографиями своих находок в соцсетях.

«В прошлом году была очень теплая осень. И это послужило поводом для повторного цветения брусники. На дворе уже январь, но до сих пор можно наблюдать опавшие и увядшие цветки брусники (7 и 8 фото ) и даже успели поспеть ягоды», — написал петербуржец Антон Кубышкин в паблике «Грибы и грибники СПб».

Набухли почки и на кустах черники, однако раскрыться они не успели, отметил автор сообщения. Свои наблюдения он сделал в Юнтоловском заказнике 7 января.

«Если бы теплые деньки продлились еще на месяц, то все кусты были бы усыпаны яркими ягодами, так как все кустики усыпаны плодовыми завязочками», — добавил участник паблика.

Он же обнаружил 8 января в парке 300-летия Санкт-Петербурга, на севере города, цветущие кусты роз.

По данным синоптиков, в декабре среднемесячная температура в Петербурге на 3,8 градуса превысила средние многолетние показатели. Первые дни после Нового года столбики термометров не опускались ниже минус пяти градусов. Однако к концу новогодних каникул в Петербург пришло значительное похолодание. Ночь на 10 января оказалась самой морозной с начала зимы, местами в городе и окрестностях доходило до минус 20 градусов.

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Polit.ru

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