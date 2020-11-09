Расселять аварийное жилье в районе БАМа будут быстрее

Жители окрестностей Байкало-Амурской магистрали (БАМа) смогут с помощью соцвыплат купить квартиру или дом не только в своем поселке, но и на всей территории региона.

Проблема расселения ветхого жилья в районе БАМа существует десятки лет — многие там до сих пор живут в бараках и бытовках, которые предоставлялись строителям магистрали и их семьям на время работ. Ежегодно из федерального бюджета выделяются субсидии, которые идут в регионы на строительство новых домов для переселенцев и на соцвыплаты гражданам для покупки нового жилья. Теперь правила предоставления этих денег меняются.

Переселенцы отныне смогут с помощью социальных выплат купить дом или квартиру не только у себя в поселке, но и на всей территории региона. Также уточняется размер самой выплаты — он будет зависеть от средней стоимости 1 квадратного метра жилья в регионе и установленного норматива общей площади жилого помещения: 33 квадрата — для одиноко проживающего гражданина, 42 — на семью из двух человек, по 18 — на каждого члена семьи из трёх и более человек. Ранее этот норматив не был закреплен на федеральном уровне и мог меняться в каждом регионе.

Изменения коснулись и размера субсидии, которая направляется регионам на строительство домов для бамовцев. Он будет рассчитываться исходя из сметной стоимости объекта, подтверждённой госэкспертизой, а не норматива средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья в России, утверждаемой Минстроем.

«Это поможет создать более благоприятные условия для строительства нового жилья, так как в северных областях стоимость работ существенно выше, чем в целом по стране», — отметили в кабмине.

По данным Минстроя, в очереди за квартирами остаются еще 3426 бамовских семей в Амурской и Иркутской областях, Забайкальском крае и Бурятии. Чтобы дать им жильё до 2025 года, потребуется более 9 миллиардов рублей, но решение о выделении этой суммы пока не принято. Боле того, в проекте бюджета на следующую трехлетку предусмотрено сокращение финансирования этой статьи расходов на 59 миллионов рублей.

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Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству Олег Мельниченко обратил внимание на необходимость федерального мониторинга решения проблемы, включая пообъектный учет строений, подлежащих расселению, и пофамильный — живущих там людей. Это позволит снизить риски дублирования жилищной поддержки.

По инф. pnp.ru

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