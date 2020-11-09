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Расселять аварийное жилье в районе БАМа будут быстрее
П инф. Парламентской газеты   
09 Ноября 2020 г.
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Жители окрестностей Байкало-Амурской магистрали (БАМа) смогут с помощью соцвыплат купить квартиру или дом не только в своем поселке, но и на всей территории региона.

Расселять аварийное жилье в районе БАМа будут быстрее

Проблема расселения ветхого жилья в районе БАМа существует десятки лет — многие там до сих пор живут в бараках и бытовках, которые предоставлялись строителям магистрали и их семьям на время работ. Ежегодно из федерального бюджета выделяются субсидии, которые идут в регионы на строительство новых домов для переселенцев и на соцвыплаты гражданам для покупки нового жилья. Теперь правила предоставления этих денег меняются.

Переселенцы отныне смогут с помощью социальных выплат купить дом или квартиру не только у себя в поселке, но и на всей территории региона. Также уточняется размер самой выплаты — он будет зависеть от средней стоимости 1 квадратного метра жилья в регионе и установленного норматива общей площади жилого помещения: 33 квадрата — для одиноко проживающего гражданина, 42 — на семью из двух человек, по 18 — на каждого члена семьи из трёх и более человек. Ранее этот норматив не был закреплен на федеральном уровне и мог меняться в каждом регионе.

Изменения коснулись и размера субсидии, которая направляется регионам на строительство домов для бамовцев. Он будет рассчитываться исходя из сметной стоимости объекта, подтверждённой госэкспертизой, а не норматива средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья в России, утверждаемой Минстроем.

«Это поможет создать более благоприятные условия для строительства нового жилья, так как в северных областях стоимость работ существенно выше, чем в целом по стране», — отметили в кабмине.

  • По данным Минстроя, в очереди за квартирами остаются еще 3426 бамовских семей в Амурской и Иркутской областях, Забайкальском крае и Бурятии. Чтобы дать им жильё до 2025 года, потребуется более 9 миллиардов рублей, но решение о выделении этой суммы пока не принято. Боле того, в проекте бюджета на следующую трехлетку предусмотрено сокращение финансирования этой статьи расходов на 59 миллионов рублей.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству Олег Мельниченко обратил внимание на необходимость федерального мониторинга решения проблемы, включая пообъектный учет строений, подлежащих расселению, и пофамильный — живущих там людей. Это позволит снизить риски дублирования жилищной поддержки.

По инф. pnp.ru

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