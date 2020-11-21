Пять регионов России почти завершили расселение из аварийного жилья

Свыше 50 регионов выполнили показатели нацпроекта "Жилье и городская среда" по расселению аварийного жилья, установленные на 2020 год, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«С запуском национальных проектов решение столь важной социальной задачи, как переселение граждан из аварийного жилого фонда в новое жилье, вошло в перечень задач нацпроекта „Жилье и городская среда“. Регионы России активно работают над расселением аварийного жилья», — подчеркнул вице-премьер Марат Хуснуллин.

К 18 ноября целевой показатель с начала реализации проекта, за 2019–2020 годы, выполнен на 157%, были расселены почти 110 тысяч человек, свою программу выполнили уже 52 региона, сообщил он.

Пять регионов России уже в конце нынешнего года — начале следующего досрочно закончат расселение домов, признанных аварийными до начала 2017 года. Среди них — Магаданская область, Карачаево-Черкессия, Саратовская область, Чечня и Сахалинская область.

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