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Пять регионов России почти завершили расселение из аварийного жилья

По инф. Российской газеты   
21 Ноября 2020 г.
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Свыше 50 регионов выполнили показатели нацпроекта "Жилье и городская среда" по расселению аварийного жилья, установленные на 2020 год, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Пять регионов завершат программу расселения аварийных домов в 2021 году

«С запуском национальных проектов решение столь важной социальной задачи, как переселение граждан из аварийного жилого фонда в новое жилье, вошло в перечень задач нацпроекта „Жилье и городская среда“. Регионы России активно работают над расселением аварийного жилья», — подчеркнул вице-премьер Марат Хуснуллин.

К 18 ноября целевой показатель с начала реализации проекта, за 2019–2020 годы, выполнен на 157%, были расселены почти 110 тысяч человек, свою программу выполнили уже 52 региона, сообщил он.

Пять регионов России уже в конце нынешнего года — начале следующего досрочно закончат расселение домов, признанных аварийными до начала 2017 года. Среди них — Магаданская область, Карачаево-Черкессия, Саратовская область, Чечня и Сахалинская область.

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