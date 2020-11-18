Власти задумались о реновации по всей России всерьез

Госдума одобрила проект закона о комплексном развитии территорий, который призван решить проблему расселения из аварийного жилья.

Регионы могут получить право утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов, на основании которых затем принимать решение о комплексном развитии территории. При этом местные власти смогут выявлять и учитывать мнения граждан при выполнении программы по сносу и реконструкции жилья, определять источники её финансирования. Соответствующий законопроект на пленарном заседании Госдумы 17 ноября был принят в первом чтении.

Принять закон до конца года

Комплексное развитие территорий будет идти значительно быстрее, если регионы получат право утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов. Такой закон необходимо принять до конца года, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Нам важно, чтобы законопроект решал проблемы граждан, и в этой связи мы не имеем прав на ошибку», — подчеркнул глава палаты.

Он отметил, что все последние дни руководители комитетов и первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков работали над проектом постановления. Таким образом, удалось сблизить позиции комитетов и представителей фракций. По словам Володина, по ряду ключевых позиций удалось выйти на консенсус. Он добавил, что после принятия в первом чтении по законопроекту предстоит большая работа.

В целом проект документа направлен на создание инвестиционного механизма расселения жилья, находящегося в ветхом, предаварийном состоянии в тех регионах, которые к этому в первую очередь финансово готовы. Об этом во вторник, 17 ноября, сообщил один из авторов документа, глава Комитета Совета Федерации по федеративному устройству Олег Мельниченко, комментируя решение Госдумы.

Сенатор особо обратил внимание на то, что реализация положений законопроекта положительно скажется на сокращении объёмов постоянно нарастающего количества аварийного жилого фонда в стране, так как позволит действовать на опережение.

«Нам предстоит комплексно доработать текст законопроекта с учётом прошедшего в Госдуме обсуждения концепции законопроекта. Мы постараемся максимально учесть все замечания, которые были высказаны к проекту документа, и усовершенствовать все заложенные в проекте механизмы», — отметил глава комитета.

Вице-премьер Марат Хуснуллин при обсуждении законопроекта подчеркнул его необходимость словами: «Без него мы никуда не сдвинемся». «Он написан достаточно правильно. Ко второму чтению я готов подключиться и поработать со всеми разработчиками и максимально учесть все замечания», — отметил зампред кабмина.

Хуснуллин пояснил, что пять регионов благодаря поддержке президента уже в конце этого года и начале следующего закончат программу расселения аварийного жилья, которая была принята по домам, признанным аварийными до 1 января 2017 года. «Что они должны делать дальше? Это Магаданская область, Карачаево-Черкесия, Саратовская область, Чечня, Сахалин», — спросил Хуснуллин. Законопроект необходим регионам, чтобы начать новую программу расселения аварийного жилья, закончил мысль вице-премьер.

В чём суть законопроекта

Напомним, ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить московский опыт реновации пятиэтажек и ветхого жилья на всю Россию, для чего необходимо, по её словам, разработать законопроект, который создал бы в том числе выгодные для инвесторов экономические механизмы. Об этом спикер палаты регионов сообщила 17 июня по итогам выступления на «правительственном часе» тогдашнего главы Минстроя Владимира Якушева.

Предлагаемый законопроект, разработанный вице-спикером Совфеда Николаем Журавлёвым, сенаторами Олегом Мельниченко и Андреем Шевченко, а также депутатом Госдумы Евгением Москвичёвым, как раз и направлен на решение проблем с «аварийкой». При этом акцент в документе делается и на активном участии населения в процессе планирования. А региональным властям, в свою очередь, предоставляется право выявлять и учитывать мнения граждан при формировании и реализации программы по сносу и реконструкции, определять источники её финансирования.

В проект адресной программы по сносу и реконструкции, согласно поправкам, дома могут быть включены только в случае, если две трети собственников и нанимателей поддержали такое решение. Чтобы выйти из программы, достаточно более одной трети голосов от общего числа голосов всех собственников помещений в многоквартирном доме.

Законопроектом также предусматривается возможность переселения жителей многоквартирных домов, включённых в программу, с использованием механизма обязательного заключения договоров о переходе прав на жилые помещения по решению суда.

Для нежилых объектов, в том числе объектов промышленного назначения, предусматривается прекращение и переход прав на них по процедуре изъятия для государственных и муниципальных нужд. Документом также предусматривается единый механизм комплексного развития территорий с разными основаниями принятия решений для аварийного жилья, ветхого жилья и для промышленных территорий.

Развивать территории смогут только опытные строители

Согласно проекту, деятельностью по комплексному развитию территорий регионы займутся либо самостоятельно, либо посредством передачи полномочий специально созданным юридическим лицам. Муниципальные образования сохранят право осуществлять деятельность по комплексному развитию территории только в случае, если это будет предусмотрено нормативным правовым актом региона.

Устанавливаются требования к земельным участкам, занятым аварийным или иным жильём, подлежащим сносу, реконструкции, промышленной зоной. Они должны занимать не менее 50 процентов территории, в отношении которой принимается решение о её комплексном развитии.

Обязательным условием для участников аукционов на право заключить договор о комплексном развитии территории станет наличие не менее чем трёхлетнего опыта участия в строительстве многоквартирных домов общей площадью не менее пятм тысяч квадратных метров в совокупности.

Также во вторник одновременно с законопроектом было принято постановление о внесении изменений в Градостроительный кодекс и отдельные законы с предложениями по доработке законопроекта ко второму чтению.

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По инф. Парламентской газеты

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