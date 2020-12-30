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Путин признал несправедливость и нарушение Конституции в приостановке индексации пенсий работающим пенсинерам

По инф. rosbalt.ru   
30 Декабря 2020 г.
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Индексация пенсий работающим пенсионерам нуждается в проработке. Об этом завил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Федерации независимых профсоюзов (ФНП) Михаилом Шмаковым.

© СС0 Public Domain Индексация пенсий работающим пенсионерам нуждается в проработке. Об этом завил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Федерации независимых профсоюзов (ФНП) Михаилом Шмаковым. Как сообщает «Интерфакс», Шмаков указал на тему индексации пенсий работающим пенсионерам, пояснив, что принятое в 2016 году решение о приостановке индексации было неправильным и привело к прекращению работы многими пенсионерами. «Считаем, что надо вернуться к этому вопросу», — подчеркнул глава ФНП. И напомнил, что Путин на совещании по соцвопросам 6 октября дал поручение «с этим разобраться». Но профсоюзы вновь получают из правительства ответы, что вопрос решен и нет планов нему возвращаться, сказал Шмаков. Он добавил, что к вопросу все же надо возвращаться, дать более активное поручение правительству, особенно в свете поправок к Конституции по поводу пенсий и зарплат. «Это фактически ведь нарушение Конституции», — обозначил Шмаков свою позицию. Путин с ним согласился, признав, что индексации пенсий работающим пенсионерам — вопрос, требующий «дополнительного рассмотрения». «Есть элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией», — признал Путин. Шмаков рассказал, что работающим пенсионерам начисляют компенсационные коэффициенты, но они не покрывают потерь от приостановки индексации. Он добавил: в Конституции теперь есть норма о регулярной индексации пенсий, причем без разделения на «работающих» и «неработающих» пенсионеров. «Там просто: индексация пенсий. Если человек свою пенсию заработал, заслужил, на протяжении длительного времени вносил взнос в Пенсионный фонд, то никакой дискриминации тоже не должно быть», — подчеркнул он. И добавил, что индексация пенсий работающим пенсионерам повлечет за собой изменение всего подхода к пенсионному делу. Напомним, в сентябре, выступая перед российскими сенаторами, а также на ежегодной большой пресс-конференции 17 декабря Путин сказал, что пенсии в России в 2021 году будут проиндексированы на 6,3%. Глава государства напомнил, что это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году. 17 декабря Путин отметил, что возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам будет зависеть от обеспеченности бюджета. Подписывайтесь на нас Вконтакте Обсудить (7) Читайте также Специалисты рассказали, как избавляться от запаха старости Сыграть на жадности: мошенники придумали новую схему обмана клиентов банков Стала известна реакция Набиуллиной, когда ей позвонили мошенники ФСБ хочет получить больше власти

Шмаков указал на тему индексации пенсий работающим пенсионерам, пояснив, что принятое в 2016 году решение о приостановке индексации было неправильным и привело к прекращению работы многими пенсионерами. «Считаем, что надо вернуться к этому вопросу», — подчеркнул глава ФНП. И напомнил, что Путин на совещании по соцвопросам 6 октября дал поручение «с этим разобраться». Но профсоюзы вновь получают из правительства ответы, что вопрос решен и нет планов нему возвращаться, сказал Шмаков. Он добавил, что к вопросу все же надо возвращаться, дать более активное поручение правительству, особенно в свете поправок к Конституции по поводу пенсий и зарплат. «Это фактически ведь нарушение Конституции», — обозначил Шмаков свою позицию.

Путин с ним согласился, признав, что индексации пенсий работающим пенсионерам — вопрос, требующий «дополнительного рассмотрения». «Есть элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией», — признал Путин.

  • Тем временем, согласно опросу ВЦИОМ, почти каждый пятый россиянин (22%) намерен продолжить работать и после выхода на пенсию. «Среди тех, кто не находится на пенсии, собираются работать после выхода на нее 22%, чаще (всего это) жители городов с населением 500-950 тыс. жителей (29%) и столиц (26%)», — констатируют социологи.
  • В конце ноября представители различных профессий в России определили уровень пенсии, необходимый им для комфортной жизни в старости. В частности, большинство сотрудников из области финансирования, программирования и строительства сошлись на том, что после выхода на пенсию хотели бы получать больше 100 тыс. рублей в месяц, сообщал РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом по подбору персонала «Работу.ру» и российским негосударственным пенсионным фондом (НПФ) Сбербанка.

Шмаков рассказал, что работающим пенсионерам начисляют компенсационные коэффициенты, но они не покрывают потерь от приостановки индексации. Он добавил: в Конституции теперь есть норма о регулярной индексации пенсий, причем без разделения на «работающих» и «неработающих» пенсионеров.

«Там просто: индексация пенсий. Если человек свою пенсию заработал, заслужил, на протяжении длительного времени вносил взнос в Пенсионный фонд, то никакой дискриминации тоже не должно быть», — подчеркнул он. И добавил, что индексация пенсий работающим пенсионерам повлечет за собой изменение всего подхода к пенсионному делу.

Напомним, в сентябре, выступая перед российскими сенаторами, а также на ежегодной большой пресс-конференции 17 декабря Путин сказал, что пенсии в России в 2021 году будут проиндексированы на 6,3%. Глава государства напомнил, что это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году. 17 декабря Путин отметил, что возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам будет зависеть от обеспеченности бюджета.

А вот еще о наших с вами пенсиях:

По инф. rosbalt.ru

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