Путин признал несправедливость и нарушение Конституции в приостановке индексации пенсий работающим пенсинерам

Индексация пенсий работающим пенсионерам нуждается в проработке. Об этом завил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Федерации независимых профсоюзов (ФНП) Михаилом Шмаковым.

Шмаков указал на тему индексации пенсий работающим пенсионерам, пояснив, что принятое в 2016 году решение о приостановке индексации было неправильным и привело к прекращению работы многими пенсионерами. «Считаем, что надо вернуться к этому вопросу», — подчеркнул глава ФНП. И напомнил, что Путин на совещании по соцвопросам 6 октября дал поручение «с этим разобраться». Но профсоюзы вновь получают из правительства ответы, что вопрос решен и нет планов нему возвращаться, сказал Шмаков. Он добавил, что к вопросу все же надо возвращаться, дать более активное поручение правительству, особенно в свете поправок к Конституции по поводу пенсий и зарплат. «Это фактически ведь нарушение Конституции», — обозначил Шмаков свою позицию.

Путин с ним согласился, признав, что индексации пенсий работающим пенсионерам — вопрос, требующий «дополнительного рассмотрения». «Есть элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией», — признал Путин.

Тем временем, согласно опросу ВЦИОМ, почти каждый пятый россиянин (22%) намерен продолжить работать и после выхода на пенсию. «Среди тех, кто не находится на пенсии, собираются работать после выхода на нее 22%, чаще (всего это) жители городов с населением 500-950 тыс. жителей (29%) и столиц (26%)», — констатируют социологи.

В конце ноября представители различных профессий в России определили уровень пенсии, необходимый им для комфортной жизни в старости. В частности, большинство сотрудников из области финансирования, программирования и строительства сошлись на том, что после выхода на пенсию хотели бы получать больше 100 тыс. рублей в месяц, сообщал РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом по подбору персонала «Работу.ру» и российским негосударственным пенсионным фондом (НПФ) Сбербанка.

Шмаков рассказал, что работающим пенсионерам начисляют компенсационные коэффициенты, но они не покрывают потерь от приостановки индексации. Он добавил: в Конституции теперь есть норма о регулярной индексации пенсий, причем без разделения на «работающих» и «неработающих» пенсионеров.

«Там просто: индексация пенсий. Если человек свою пенсию заработал, заслужил, на протяжении длительного времени вносил взнос в Пенсионный фонд, то никакой дискриминации тоже не должно быть», — подчеркнул он. И добавил, что индексация пенсий работающим пенсионерам повлечет за собой изменение всего подхода к пенсионному делу.

Напомним, в сентябре, выступая перед российскими сенаторами, а также на ежегодной большой пресс-конференции 17 декабря Путин сказал, что пенсии в России в 2021 году будут проиндексированы на 6,3%. Глава государства напомнил, что это более чем в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году. 17 декабря Путин отметил, что возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам будет зависеть от обеспеченности бюджета.

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По инф. rosbalt.ru

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