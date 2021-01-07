Путин поздравил россиян с Рождеством

Президент Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, празднующих Рождество Христово, с праздником.

По словам Путина, этот праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей радость и надежду, обращает их к непреходящим духовным ценностям.

«Важно, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии уделяют неустанное внимание вопросам нравственного здоровья общества, укрепления института семьи, воспитания подрастающего поколения, искренне заботятся о поддержании межнационального и межрелигиозного диалога. Эта большая, многогранная работа заслуживает самого глубокого уважения», — подчеркнул глава государства.

В Рождественскую ночь Владимир Путин посетил богослужение в храме Николая Чудотворца на озере Ильмень в 8 километрах от Великого Новгорода. Он преподнес в дар храму икону «Господь Вседержитель».

Церковь Николы на Липне Владимир Путин посещал в 2016 году. В 2019 и 2020 году президент в рождественскую ночь присутствовал на богослужении в Спасо-Преображенском соборе Петербурга.

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По инф. Парламентской газеты

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