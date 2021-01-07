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Путин поздравил россиян с Рождеством
|По инф. Парламентской газеты
|07 Января 2021 г.
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Президент Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, празднующих Рождество Христово, с праздником.
По словам Путина, этот праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей радость и надежду, обращает их к непреходящим духовным ценностям.
В Рождественскую ночь Владимир Путин посетил богослужение в храме Николая Чудотворца на озере Ильмень в 8 километрах от Великого Новгорода. Он преподнес в дар храму икону «Господь Вседержитель».
Церковь Николы на Липне Владимир Путин посещал в 2016 году. В 2019 и 2020 году президент в рождественскую ночь присутствовал на богослужении в Спасо-Преображенском соборе Петербурга.
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