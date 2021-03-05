Путин пошутил про «еще один дворец» и допустил оппозицию во власти

Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
Владимир Путин пошутил про «ещё один дворец» под Санкт-Петербургом и заявил, что в России должна быть возможность оказаться во власти людям разных взглядов и убеждений.
Президент высказался на тему во время встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».
По видеосвязи из Ленинградской области к главе государства обратилась директор по развитию конноспортивного комплекса «Новополье» Анна Лаппе и пригласила на открытие реабилитационно-досугового центра, помочь достроить который главу государства в 2020 году просила ветеран ВОВ Зинаида Корнева.
Путин поблагодарил Лаппе за приглашение и уточнил, где находится центр. Та пояснила, что в двух километрах от Стрельны (Петродворцового района), где находится Дворец конгрессов управделами президента.
«Выглядит, как ещё один дворец, так что приеду, только мне его не переписывайте», — пошутил российский лидер.
Ранее, комментируя расследование Алексея Навального во время общения со студентами, Владимир Путин заверил, что дворец в Геленджике не принадлежит ни ему, ни его близким. Глава государства назвал этот фильм монтажом и компиляцией, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков — «качественной клюквой».
Для решения проблем России должна быть возможность оказаться во власти людям разных взглядов и убеждений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами, участвующими в акции «Мы вместе».
По словам Путина, в волонтерском движении участвуют люди разных взглядов. «Они, попадая в политические структуры, могут быть и будут носителями разных подходов к решению определенных проблем, перед которыми стоит страна или регион», — уточнил Путин и назвал это «очень важным».
«Нужно давать возможность людям разных взглядов и убеждений оказаться во власти, для того чтобы в ходе такой открытой чистой борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения», — заключил он.
Напомним, в России кандидаты от оппозиции постоянно сталкиваются с противодействием властей, когда пытаются «оказаться во власти» путем участия в выборах. Так, летом 2019 года Мосгоризбирком отказал в регистрации большинству независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В столице из-за этого прошло несколько уличных акций протеста. В ряде случаев незарегистрированные претенденты пытались обращаться в суды, вплоть до ЕСПЧ.
Глава ЦИК Элла Памфилова назвала происходившее «казусом 2019 года» и заверила, что ЦИК сделал из этого «выводы».
Тем, кто пренебрежительно относится к ветеранам, не нужно «ломать зубы», — такие люди накажут себя сами. Об этом Путин также заявил на встрече с участниками акции «Мы вместе».
«По поводу нашего отношения к тем, кто пренебрежительно относится к нашей истории, к нашим героям, ветеранам — зубы ломать не нужно, я думаю, что они сами в бессильной злобе себе зубы переломают, в том числе о наших ветеранов», — отметил глава государства.
По версии следствия, Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, по версии обвинения «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию».
Очередные перебои с поступлением лекарств больным наблюдаются в сфере обеспечения медикаментами. Выяснилось, что более 450 человек с редким генетическим заболеванием не получали «имиглюцераз» от двух до шести месяцев. А петербуржцы добиваются возвращения в аптеки в аптеки лекарство «кортеф», жизненно необходимое для эндокринных больных.
Свежие новости из мира космоса. Так, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о запуске телеканала «Первый Космический». А на МКС тем временем то и дело возникают технические неполадки и поломки,и космонавты с усердием берут в руки герметики, клей-мастику и заделывают трещины. Все это совсем не удивляет - станцию эксплуатируют уже 20 лет, и до 2028 года ее списывать не планируют. Вот только не произошло бы каких-нибудь ЧП за это время...
Журналистка интернет-издания Romb Софико Арифджанова вышла к зданию Совета Федерации в вечернем платье. Таким образом она отреагировала на заявление сенатора Людмилы Нарусовой, которая назвала участников пикетов людьми «бомжового вида».
Магаданский областной суд признал 56-летнего преподавателя физкультуры Андрея Свердлова виновным по двум уголовным статьям: совершение действий сексуального характера в отношении учениц 1-2 класса и о ненадлежащем исполнении педагогических обязанностей, соединенном с жестоким обращением.
Приближается масленичная неделя. Многие будут печь блины сами, но кто-то, не желая тратить время, предпочтет купить готовый продукт в магазине. «Общественный контроль» проверил качество замороженных блинчиков с мясом, которые представлены в петербургских магазинах.
На хостинге YouTube можно найти очень много готовящих разные блюда людей. Этому вкусному и приятному делу отдавала свое время и уважаемая бабушка Эмма. Ее, к сожалению, уже нет рядом с нами, но кулинарное творчество, выпущенное блогером в свет, живет и находит своих почитателей. Судя по числу подписчиков канала, рецептами с пошаговыми инструкциями от бабушки активно пользуются, и они востребованы на кухнях многих хозяек и хозяев во всем мире.
В Госдуме считают целесообразным внести изменения в законодательство, которые позволят снять разногласия по поводу неуёмных аппетитов негосударственных пенсионных фондов, работающих в убыток, но при этом получающих вознаграждение из денег пенсионеров.
51 год назад, 5 марта 1970 года вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия. Он запретил странам, у которых были атомные бомбы, передавать их другим территориям, а государствам, у которых не было ядерного оружия, производить его
Старшая дочь экс-президента Румынии Траяна Бэсеску Иоана приговорена к пяти годам тюремного заключения за коррупцию. (Как мы уже говорили, проблема коррупции существует во всем мире, и вот еще одно доказательство. - прим. МГ.)
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.