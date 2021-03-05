Путин пошутил про «еще один дворец» и допустил оппозицию во власти

Владимир Путин пошутил про «ещё один дворец» под Санкт-Петербургом и заявил, что в России должна быть возможность оказаться во власти людям разных взглядов и убеждений.

Президент высказался на тему во время встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

По видеосвязи из Ленинградской области к главе государства обратилась директор по развитию конноспортивного комплекса «Новополье» Анна Лаппе и пригласила на открытие реабилитационно-досугового центра, помочь достроить который главу государства в 2020 году просила ветеран ВОВ Зинаида Корнева.

Путин поблагодарил Лаппе за приглашение и уточнил, где находится центр. Та пояснила, что в двух километрах от Стрельны (Петродворцового района), где находится Дворец конгрессов управделами президента.

«Выглядит, как ещё один дворец, так что приеду, только мне его не переписывайте», — пошутил российский лидер.

Ранее, комментируя расследование Алексея Навального во время общения со студентами, Владимир Путин заверил, что дворец в Геленджике не принадлежит ни ему, ни его близким. Глава государства назвал этот фильм монтажом и компиляцией, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков — «качественной клюквой».

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Для решения проблем России должна быть возможность оказаться во власти людям разных взглядов и убеждений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами, участвующими в акции «Мы вместе».

По словам Путина, в волонтерском движении участвуют люди разных взглядов. «Они, попадая в политические структуры, могут быть и будут носителями разных подходов к решению определенных проблем, перед которыми стоит страна или регион», — уточнил Путин и назвал это «очень важным».

«Нужно давать возможность людям разных взглядов и убеждений оказаться во власти, для того чтобы в ходе такой открытой чистой борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения», — заключил он.

Напомним, в России кандидаты от оппозиции постоянно сталкиваются с противодействием властей, когда пытаются «оказаться во власти» путем участия в выборах. Так, летом 2019 года Мосгоризбирком отказал в регистрации большинству независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В столице из-за этого прошло несколько уличных акций протеста. В ряде случаев незарегистрированные претенденты пытались обращаться в суды, вплоть до ЕСПЧ.

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала происходившее «казусом 2019 года» и заверила, что ЦИК сделал из этого «выводы».

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Тем, кто пренебрежительно относится к ветеранам, не нужно «ломать зубы», — такие люди накажут себя сами. Об этом Путин также заявил на встрече с участниками акции «Мы вместе».

«По поводу нашего отношения к тем, кто пренебрежительно относится к нашей истории, к нашим героям, ветеранам — зубы ломать не нужно, я думаю, что они сами в бессильной злобе себе зубы переломают, в том числе о наших ветеранов», — отметил глава государства.

20 февраля суд приговорил Навального к штрафу в размере 850 тыс. рублей по делу о клевете на ветерана.

По версии следствия, Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, по версии обвинения «носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию».

По инф. rosbalt.ru

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