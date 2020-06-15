Путин обосновал важность поправок в Конституцию

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Предложенные поправки в Конституцию России в случае их одобрения народом будут обязательны к исполнению, заявил президент Владимир Путин.
В интервью, показанном в эфире телеканала «Россия 1», глава государства отметил необходимость закрепить в законе вопросы социальной поддержки и справедливости.
По словам Путина, в Конституции должны быть закреплены необходимость регулярной индексации пенсий и минимальный размер оплаты труда.
«Например, в конституции говорится о необходимости нормального функционирования пенсионной системы, о том, что она должна быть. Но нигде до сих пор не было сказано, что пенсионные доходы должны регулярно индексироваться», — сказал он.
Время для принятия поправок назрело давно, однако возможность закрепить их в законе появилась только сейчас, добавил президент.
Кроме того, Путин назвал странной критику поправок в Конституцию партией КПРФ под предлогом появления в стране «диктатуры». Президент отметил, что изменения в основной закон, наоборот, ограничивают власть главы государства и расширяют полномочия парламента, в частности, в вопросе утверждения кандидатуры премьера.
А что думают по поводу поправок сами россияне?
«Абсолютное большинство россиян считают важным внести в Конституцию поправки, затрагивающие социальную сферу. Возглавляет список поправка об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания: 95 процентов заявили о важности, считают это не важным четыре процента», — говорилось в апрельском сообщении ВЦИОМ.
Ещё 94 процента опрошенных ВЦИОМ поддерживают поправку о признании детей важнейшим приоритетом государственной политики России, для 93 процентов важна поправка о защите природы, 92 процента назвали важной обязательную ежегодную индексацию пенсий. Замыкает топ-5 поправка об установлении МРОТ на уровне не менее прожиточного минимума, её поддерживают 92 процента опрошенных.
Среди поправок о защите суверенитета России 88 процентов выделили положение о защите государственной целостности и нерушимости границ. На втором месте поправка о статусе России как государства, поддерживающего и укрепляющего международный мир и безопасность — 86 процентов.
Напомним, что у поправок в Конституцию есть и масса оппонентов. Большинству из них не нравится пункт про обнуление президентских сроков. И не все в обществе на ура происходящее воспринимают. К примеру, отказалась поддерживать поправки в Конституцию КПРФ, музыкант Андрей Макаревич решил не голосовать, считая, что все уже за нас давно решили. Многие люди думают, что поправки являются ширмой для одного лишь важного вопроса – по дальнейшему президентству Владимира Путина. И некоторая часть общества одобряет будущее лидерство нынешнего главы России, не видя ему достойных соперников. Интересно, как все-таки проголосует страна и что поправки реально привнесут в нашу жизнь?
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