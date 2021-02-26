Восхождение на Эверест – это реально!

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Была ли у вас когда-нибудь мечта взойти на величайшую вершину мира – Эверест? Мысль эта всегда отпугивала, и мечта казалась не реальной? Но факты и новости печати все чаше говорят о том, что восхождения делают все новые и новые люди. Число их уже перевалило цифру в четыре тысячи пятьсот! В наше время это стало возможным. Например, женщина-японка в возрасте 70 лет, Эйко Фунахаси, миниатюрного телосложения решилась на этот шаг. Не думается, что ее здоровье сравнимо со здоровьем крепкого русского парня лет 20-30, правда?
Но подготовиться к такому серьёзному походу, конечно, стоит. Начать следует с физической подготовки тела. Возобновить пробежки и зарядку по утрам, отказаться от вредных привычек, почистить организм. Избавиться от лишнего веса поможет диета. И туристический поход покажется вам легче и приятнее.
! Помните, прежде всего дисциплина и настойчивость, и ваша мечта станет осуществимой.
Есть некоторые мелочи, о которых следует знать заранее. Например, никто не застрахован от кашля. У него даже существует название «кхуммбу». Этот кашель настигает тех, кто неправильно начинает дышать при восхождении в горы, то есть глубоко. Он привязывается как к новичкам, так и к опытным восходителям, так как дышать сухим холодным высокогорным воздухом тяжело. Опытный инструктор, конечно, вам все это расскажет перед восхождением.
Организаций, которые сопровождают коммерческие экскурсии на Эверест, по всему миру существует множество. Есть они и прямо в Непале. Эверест находится не в России, а в Непале. В связи с этим не плохо было бы подучить английский.
! Чтобы мероприятие получилось дешевле, можно добраться до Непала самому.
Есть такое понятие как базовый лагерь. Он существует уже много лет на постоянной основе. В нем горовосходители проходят адаптацию, делают пробные выходы, знакомятся с другими участниками экспедиции. Снежные занятия, повторение азов альпинизма со снаряжением происходят также в базовом лагере, который, кстати, находится на высоте 5350 метров. Опытные инструкторы готовы обучить, показать и объяснить все в доступной форме. Здесь может очень пригодится знание английского языка. К слову, существуют и треккинги к базовому лагерю Эвереста. Подробнее об этом можно почитать здесь.
! Базовых лагерей множество, что дает возможность выбирать. Питание в базовых лагерях, в большинстве случаев, отменное, трехразовое. Повара – мастера своего дела.
На вершину, конечно, поднимаются не все. Причины у всех свои. Кто-то приходит к выводу, что сделал ошибку, кого-то мучает кашель, кому-то очень тяжело. Но если вы твердо решили, чувствуете в себе силы, не отступайте от своей мечты! Можете найти единомышленников по походам и восхождениям в горы, присоединиться к клубу туристов, например, к этому: https://kuluarpohod.com/. Помните, что все зависит от вас! И начинайте готовиться.
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Восхождение на Эверест – это реально!
Была ли у вас когда-нибудь мечта взойти на величайшую вершину мира – Эверест? Мысль эта всегда отпугивала, и мечта казалась не реальной? Но факты и новости печати все чаше говорят о том, что восхождения делают все новые и новые люди. Число их уже перевалило цифру в четыре тысячи пятьсот! В наше время это стало возможным. Например, женщина-японка в возрасте 70 лет, Эйко Фунахаси, миниатюрного телосложения решилась на этот шаг. Не думается, что ее здоровье сравнимо со здоровьем крепкого русского парня лет 20-30, правда?
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