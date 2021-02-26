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Чартерных рейсов в Египет пока не будет – точная дата не определена
По инф. «Аргументы Недели»   
26 Февраля 2021 г.
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Москва и Каир договорились о возобновлении чартерного авиасообщения между российскими городами и курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады, предположительно в марте, но точной даты ещё нет.

«Достигнута принципиальная договорённость о возвращении чартеров, но точная дата ещё не определена, – уточнили в министерстве. – Необходимы техническое согласование и организация логистики для определения даты первого полёта», – сообщили ТАСС в министерстве гражданской авиации Египта.

Кроме этого, ТАСС сослался на газету Al-Ahram, которая процитировала заявление главы управления гражданской авиации страны (структура минавиации) Ашрафа Нувейра о том, что «после полученного от российских властей одобрения на возвращение туристов в Шарм-эль-Шейх и Хургаду было принято решение о возобновлении чартерного сообщения с красноморскими курортами с 28 марта». Как заявил чиновник, будут осуществляться два рейса в неделю на Синай и два – в Хургаду. При этом он уточнил, что российская авиакомпания Nordwind Airlines подала запрос на начало полётов в оба города с 28 марта.

19 февраля Росавиация в ответ на запросы российских СМИ заявила: «Чартерное авиасообщение между Россией и двумя курортами Египта – Хургадой и Шарм-эль-Шейхом – не возобновляется».

 

  • Напоминаем, что до официального открытия чартеров на курорты Красного моря российским турфирмам разрешено продавать туры только с полётом в Каир, далее наземный трансфер до курортов. Включать в турпродукт рейсы со стыковкой, а тем более «ожидаемые» чартеры – незаконно.

 

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По инф. argumenti.ru

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