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Собираетесь летом в Турцию? Прихватите репеллент!
Константин Волков, Российская газета   
02 Марта 2021 г.
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В Турции по причине засухи и связанных с этим увеличения количества водоемов с застоявшейся водой ожидается рост числа комаров, пишет турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на биолога из анталийского университета Акдениз Хусейна Четина.

В Турции этим летом ожидается очень много комаров

По его словам, появление большого количества застойных прудов вместе с повышением среднегодовой температуры на 4 градуса привело к активному размножению кровососущих.

«Они размножаются в прудах, в сырых подвалах пустых зданий, в любом редко посещаемом людьми месте в жилых районах», — отметил биолог. При этом скорость размножения комаров выросла, а в спячку они стали впадать позже, а некоторые вообще остаются активными круглый год. В Турции водятся примерно 60 видов комаров.

По словам Четина, усилий муниципальных служб по борьбе с комарами недостаточно. Местные жители должны сами заботиться, чтобы комары не размножались в небольших прудах и вообще минимизировать количество мест со стоячей водой, в том числе — регулярно менять воду в мисках для бездомных животных на улицах.

Кстати, вот что можно почитать об этих вредных насекомых на нашем сайте:

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