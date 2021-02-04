Психиатры заперли шамана Габышева за «громкие заявления» и «бред реформаторства»

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Адвокат шамана Александра Габышева Ольга Тимофеева рассказала о претензиях врачей-психиатров, которыми они обосновали на суде необходимость его принудительного лечения.
Как сообщила юрист, врачи Якутского психоневрологического диспансера заявили, что Габышев снова стал представлять опасность для себя и окружающих. «Я спрашиваю: в чем конкретно это проявляется? Ответ звучит так: он начал делать громкие заявления и заявил о новом походе. Также врачи расценивают поведение Габышева во время задержания 27 января как неадекватное», — сказала Ольга Тимофеева.
«Я считаю, что его громкие заявления — это его политические убеждения. Основной критерий, на который опираются врачи — это бредовая идея реформаторства и отсутствие самокритики у Габышева. Врач говорит: когда мы зашли в палату, он держался горделиво. А что теперь, оказывается, нельзя держаться горделиво, а нужно ходить с согнутой спиной — только тогда сойдешь за нормального? Если он призывает к свержению власти, данные призывы следует рассматривать в уголовно-правовом порядке, но не подвергать его принудительному лечению. А его поведение 27 числа, когда к нему насильно врываются в дом, — это реакция обычного нормального человека, любой человек будет негативно настроен. Врач сказала: мы пришли постучались, дверь не открыл, а с кем-то разговаривал, речь была быстрая. При этом не уточняет, возможно, он по телефону общался», — пересказала Тимофеева.
Также, по ее словам, врачи не уточнили, по каким критериям было определено, что у шамана тяжелое заболевание: «Закон говорит, что лечить человека принудительно можно только при тяжелом расстройстве, когда он представляет опасность для себя и окружающих. Мы ходатайствовали о привлечении к суду специалиста по психиатрии, который в своем заключении прямо пишет, что диагноз не является поводом для принудительной госпитализации. Также он вовсе считает, что сам Габышев не нуждается в принудительной госпитализации».
Накануне Якутский городской суд во второй раз удовлетворил иск психдиспансера о принудительном лечении Александра Габышева. Защита намерена обжаловать это решение в Верховном суде Якутии.
Напомним, что 12 января Габышев объявил о планах начать весной новый «поход на Москву». На этот раз шаман хочет въехать в столицу на белом коне.
После первой попытки совершить поход его задержали в Бурятии и вернули в Якутск. Было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму, и Габышева отправили на психиатрическую экспертизу, а 3 октября признали невменяемым. Обвинения ему не предъявили, и в декабре того же года Габышев возобновил поход. Два дня спустя его снова задержали. В итоге Габышев был вынужден отказаться от похода. В мае 2020 года Александра снова поместили в психиатрическую больницу, и суд назначил ему принудительное лечение. В конце июля прошлого года Габышев был выписан.
По словам адвоката Ольги Тимофеевой, подписки о невыезде у Александра нет.
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