Якутский шаман Габышев собрался в новый поход на Москву

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Шаман из Якутии Александр Габышев объявил, что собирается в новый поход на Москву. Планируется, что поход начнется в марте.
Шаман планирует двинуться в путь «на белом коне», а его сторонники поедут на машинах. Габышев намерен посетить Алтай и «пройти через всю Сибирь». Основной сбор участников шествия должен состояться в Иркутске.
Это будет уже четвертая попытка шамана дойти до Москвы, чтобы «изгнать» оттуда Владимира Путина, которого Габышев считает порождением темных сил. Первый поход он предпринял в марте 2019 года и шесть месяцев шел пешком вдоль дальневосточных трасс. В пути его задержали, обвинили в призывах к экстремизму и отправили в психдиспансер.
8 декабря 2019 года Александр Габышев во второй раз отправился в пеший поход к Москве. Компанию ему составили четыре пса и два человека. Второй поход продлился два дня — 10 декабря Александра Габышева вновь задержали на федеральной трассе в Якутии.
13 января 2020 года Габышев в третий раз объявил, что предпримет новую попытку «изгнать Путина». Поход был запланирован на март, однако он не состоялся. Шамана пытались принудительно направить в ковидный обсерватор, а в мае, после штурма его дома, поместили в психбольницу. Вышел он оттуда только в июле.
Отметим, что в конце лета 2020 года Александр Габышев после принудительного лечения в психиатрическом диспансере Якутска отказался от всех прежних планов. Тогда, отвечая на вопрос, состоится ли «поход на Москву», он сказал: «С отрядом, как раньше было задумано, нет, не состоится. Я решил исполнить свою давнюю мечту — кругосветное путешествие. Где пешком, где на попутках, где еще как-нибудь. Это случится, когда я оформлю все, как полагается, по закону, с разрешения властей». В течение интервью он еще раз повторил, что уйдет в кругосветку, но только «когда власти дадут зеленый свет».
Археологи при проведении раскопок в 8000-летнем кургане Амида в турецком городе Диярбакыре сделали новые находки, проливающие свет на историю этого региона. Одними из самых удивительных и ценных артефактов оказались древние монеты с изображением двуглавого орла.
Предпогребальные ритуальные действия на Руси были пронизаны суевериями, часть из которых должна была оградить окружающих от несчастья. Именно поэтому старики ревностно следили за соблюдением устоявшихся правил и передавали потомкам знания о магических свойствах покойников и вещей, принадлежавших им.
С завершением праздников культурный Интернет чуть притормозил, но совсем оставлять нас без онлайн-трансляций не решился. Сегодня вы узнаете кое-что новое о Мандельштаме, отпразднуете Старый новый год с Тюменским филармоническим оркестром и послушаете истории о культуре древнего народа берберов.
Политика – сфера, насыщенная событиями. Сейчас, например, многим любопытно и тревожно: что же нас ожидает в обозримом будущем. Часто поднимаемые темы – транзит власти, столкновение в связи с этим интересов элит, всевозможные фигуры, которые попытаются громко заявить о себе на политической арене и возможно в дальнейшем претендовать на ключевые позиции в государстве и т.д. Ходят политически слухи, эксперты дают разноплановые оценки. И разобраться, конечно, сложно. Специально для любителей таких кроссвордов, мы подобрали несколько версий текущих событий из издания «Собеседник». Важно предупредить: ко всем высказанным предположениям экспертов надо относиться критически - к какому бы политическому лагерю вы лично не примыкали бы (а среди читателей МГ - люди совершенно разных взглядов, мы знаем!)
Для раздельного сбора мусора в России обустроены 79 819 площадок, на них установлены 92 153 бака. Для полного перехода на раздельный сбор твердых коммунальных отходов стране надо увеличить число контейнеров до 419993 штук. Для их закупки потребуются 5,228 млрд рублей.
Депутат петербургского Законодательного собрания Сергей Никешин считает, что можно выращивать зелень и овощи во внутренних дворах, на крышах и балконах. По его мнению, это не только позволит обеспечить город продуктами, но также улучшит экологию и психологическое состояние жителей.
Олимпийская чемпионка и успешная бизнесвумен Татьяна Навка после замужества периодически подвергается критике. В основном многих удивляет, как она может управлять большими компаниями и зарабатывать больше мужа, не имея опыта и соответствующего образования.
Скончался Сергей Апрелев — потомственный морской офицер-подводник, автор нескольких документальных книг и фильмов, историк и переводчик, член жюри многих международных кинофестивалей по морской тематике, бессменный организатор и директор кинофестиваля «Море зовет».
Одна из самых мощных наступательных операций Великой Отечественной войны, которая проводилась силами пяти фронтов советской армии, началась 12 января 1945 года. Она стала составной частью общего стратегического наступления советских войск от Балтики до Дуная.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.