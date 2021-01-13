Якутский шаман Габышев собрался в новый поход на Москву

Шаман из Якутии Александр Габышев объявил, что собирается в новый поход на Москву. Планируется, что поход начнется в марте.

Шаман планирует двинуться в путь «на белом коне», а его сторонники поедут на машинах. Габышев намерен посетить Алтай и «пройти через всю Сибирь». Основной сбор участников шествия должен состояться в Иркутске.

Это будет уже четвертая попытка шамана дойти до Москвы, чтобы «изгнать» оттуда Владимира Путина, которого Габышев считает порождением темных сил. Первый поход он предпринял в марте 2019 года и шесть месяцев шел пешком вдоль дальневосточных трасс. В пути его задержали, обвинили в призывах к экстремизму и отправили в психдиспансер.

8 декабря 2019 года Александр Габышев во второй раз отправился в пеший поход к Москве. Компанию ему составили четыре пса и два человека. Второй поход продлился два дня — 10 декабря Александра Габышева вновь задержали на федеральной трассе в Якутии.

13 января 2020 года Габышев в третий раз объявил, что предпримет новую попытку «изгнать Путина». Поход был запланирован на март, однако он не состоялся. Шамана пытались принудительно направить в ковидный обсерватор, а в мае, после штурма его дома, поместили в психбольницу. Вышел он оттуда только в июле.

Отметим, что в конце лета 2020 года Александр Габышев после принудительного лечения в психиатрическом диспансере Якутска отказался от всех прежних планов. Тогда, отвечая на вопрос, состоится ли «поход на Москву», он сказал: «С отрядом, как раньше было задумано, нет, не состоится. Я решил исполнить свою давнюю мечту — кругосветное путешествие. Где пешком, где на попутках, где еще как-нибудь. Это случится, когда я оформлю все, как полагается, по закону, с разрешения властей». В течение интервью он еще раз повторил, что уйдет в кругосветку, но только «когда власти дадут зеленый свет».

Polit.ru

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