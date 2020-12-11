Присяжные оправдали двух врачей по делу о смерти младенца в Калининграде

Присяжные Калининградского областного суда вынесли оправдательный вердикт исполняющей обязанности главврача роддома № 4 Елене Белой и реаниматологу-анестезиологу перинатального центра Элине Сушкевич по делу об убийстве новорожденного.
По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом поступила женщина, родившая мальчика на крайне раннем сроке беременности в 23-24 недели. Его вес составлял около 700 граммов. Следствие полагает, что медработники решили убить новорожденного, для чего ввели ребенку инъекцию с сульфатом магния.
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Однако большинство присяжных — пять из восьми — сочли не доказанным тот факт, что мальчику ввели лекарственный препарат, из-за чего он и скончался.
«Подсудимые Белая, Сушкевич объявляются [присяжными] оправданными», — передает ТАСС вердикт судьи Сергея Капранова.
Елена Белая уже заявила, что вернется к врачебной практике «на ту же самую должность».
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