Принц Филипп покинул больницу после операции на сердце

Супруга британской королевы Елизаветы II принца Филиппа выписали из больницы им. короля Эдуарда VII. Герцог Эдинбургский провел в стационаре 28 дней — это длиннейшая по срокам его госпитализация.

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Изначально в Букингемском дворце говорили, что целью госпитализации является всего лишь обследование, но потом сообщили, что 99-летнему принцу требуется лечение от инфекции. Отмечалось, что болезнь Филиппа не связана с коронавирусом.

Prince Philip: Duke of Edinburgh leaves King Edward VII's Hospital https://t.co/X4SoZZOAFm — Sky News (@SkyNews) March 16, 2021

Спустя две недели стало известно, что принц находится уже в другой больнице — Святого Варфоломея, которая входит в список государственных. Там супругу монарха сделали операцию на сердце. Необходимость в этом возникла из-за застарелой болезни. Вслед за этим герцога опять перевели в частную больницу им. короля Эдуарда.

По инф. rosbalt.ru

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