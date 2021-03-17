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Принц Филипп покинул больницу после операции на сердце
|По инф. rosbalt.ru
|17 Марта 2021 г.
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Супруга британской королевы Елизаветы II принца Филиппа выписали из больницы им. короля Эдуарда VII. Герцог Эдинбургский провел в стационаре 28 дней — это длиннейшая по срокам его госпитализация.
Изначально в Букингемском дворце говорили, что целью госпитализации является всего лишь обследование, но потом сообщили, что 99-летнему принцу требуется лечение от инфекции. Отмечалось, что болезнь Филиппа не связана с коронавирусом.
Спустя две недели стало известно, что принц находится уже в другой больнице — Святого Варфоломея, которая входит в список государственных. Там супругу монарха сделали операцию на сердце. Необходимость в этом возникла из-за застарелой болезни. Вслед за этим герцога опять перевели в частную больницу им. короля Эдуарда.
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