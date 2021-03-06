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Принц Филипп в 99 лет перенёс операцию на сердце
Анастасия ШИЛОВА   
06 Марта 2021 г.
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Пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что 99-летний принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II, недавно перенёс экстренную операцию на сердце.

Принц Филипп в 99 лет перенёс операцию на сердце


Проблемы со здоровьем у принца начались в середине февраля. Его опять стало беспокоить сердце, из-за чего Филиппа немедленно госпитализировали в госпиталь Эдуарда VII, где взяли анализы и провели другие необходимые обследования. После совещания врачи решили, что без оперативного вмешательства не обойтись.

Несмотря на все опасения, операция прошла успешно, и сейчас Филипп проходит курс реабилитации. По словам лечащего врача, пациенту ничего не угрожает.

Однако британцы всерьёз обеспокоены, потому что за всю свою жизнь принц редко болел. Только в последние годы он стал обращаться к врачам, но никогда не был в больнице больше двух недель.

В интернете уже появились слухи, что причиной недомогания принца могла быть прививка от коронавируса, которая вызвала осложнения. Но врачи опровергли эти домыслы и заверили, что «это исключительно кардиологическая проблема».

В больнице Филиппа навестили сыновья Чарльз и Эдвард, а также внук принц Уильям. Принц Гарри поинтересовался здоровьем дедушки по телефону, так как сейчас проживает в Соединённых штатах с супругой Меган Маркл.

Поклонники королевской семьи надеются, что Филипп скоро вернётся домой и летом примет участие в праздновании собственного 100-летнего юбилея.

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