Предсказание погоды на март: будет холодно!

В ряде регионов РФ синоптики ожидают холодный март. Как рассказала завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, холодно будет в Архангельской, Волгоградской и Ростовской областях, на Кубани и Ставрополье, а также в Республике Коми, Ненецком автономном округе, на Северном Кавказе.

По словам Паршиной, холодный март будет и на Камчатке. Однако, отметила Паршина, в других дальневосточных регионах ожидается теплая погода. Также температура выше мартовской нормы ожидается в Сибири, а на Урале март будет в пределах нормы.

В Москве март также ожидается холодным, среднемесячная температура в столице в первый месяц весны обычно составляет минус 2,2 градуса, так будет и в этом году. Потепление, отметила Паршина, возможно после 27 марта.

Паршина также напомнила, что март — самый «засушливый» месяц в году. Но осадки ожидаются на северо-западе европейской части России, в Поволжье, на Урале, в Тверской области, на юге Западной Сибири и в Забайкалье, в ХМАО, на востоке Чукотки и на юге Иркутской области. Меньше всего осадков ожидается в Амурской области, в Хабаровском крае, в Якутии.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жители умеренных широт европейской территории России могут не ждать быстрого прихода весны: по его словам, сейчас высота снежного покрова увеличивается. Он также не исключил, что сильные морозы повторятся до конца зимы.

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По инф. rosbalt.ru

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