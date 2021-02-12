Предсказание погоды на март: будет холодно!

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
В ряде регионов РФ синоптики ожидают холодный март. Как рассказала завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, холодно будет в Архангельской, Волгоградской и Ростовской областях, на Кубани и Ставрополье, а также в Республике Коми, Ненецком автономном округе, на Северном Кавказе.
По словам Паршиной, холодный март будет и на Камчатке. Однако, отметила Паршина, в других дальневосточных регионах ожидается теплая погода. Также температура выше мартовской нормы ожидается в Сибири, а на Урале март будет в пределах нормы.
В Москве март также ожидается холодным, среднемесячная температура в столице в первый месяц весны обычно составляет минус 2,2 градуса, так будет и в этом году. Потепление, отметила Паршина, возможно после 27 марта.
Паршина также напомнила, что март — самый «засушливый» месяц в году. Но осадки ожидаются на северо-западе европейской части России, в Поволжье, на Урале, в Тверской области, на юге Западной Сибири и в Забайкалье, в ХМАО, на востоке Чукотки и на юге Иркутской области. Меньше всего осадков ожидается в Амурской области, в Хабаровском крае, в Якутии.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жители умеренных широт европейской территории России могут не ждать быстрого прихода весны: по его словам, сейчас высота снежного покрова увеличивается. Он также не исключил, что сильные морозы повторятся до конца зимы.
Чтобы в квартире можно было комфортно жить, необходимо о ней заботиться – вовремя делать уборку, ремонт, следить за всеми коммуникациями и прочее. Но некоторые работы вести жильцам не под силу, потому что могут требоваться специфические знания. Например, что-то понимать в электрике или сантехнике точно не каждый сможет. На помощь, если что-то в этой области вышло из строя или в принципе нужно что-либо сделать (например, выбрать трубы и установить их по всей квартире), приходят профессионалы. Если интересует город Москва, то специалистов с нужными услугами можно заказать на сайте.
В ряде регионов РФ синоптики ожидают холодный март. Как рассказала завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, холодно будет в Архангельской, Волгоградской и Ростовской областях, на Кубани и Ставрополье, а также в Республике Коми, Ненецком автономном округе, на Северном Кавказе.
В России возбуждено уже 90 уголовных дел после несанкционированных уличных акций в поддержку Алексея Навального. За все время протестов было задержано более 11 тыс. человек. Административные сроки отбывают сотни задержанных, в Москве и Петербурге в тюрьмах не хватало мест.
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Вокруг египетского курорта Шарм-эль-Шейх на Синайском полуострове построили 36-километровую стену с участками колючей проволоки. Конструкция должна обеспечить безопасность на курорте и привлечь туристов. Напомним, что это - один из популярных именно у россиян ("средней руки", что называется) курортов - наряду с аналогичными турецкими. Популярность эта, впрочем, в последние годы резко подупала...
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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