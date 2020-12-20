Пожилых москвичей призвали воздержаться от новогодних хлопот

Москвичам старшего поколения следует воздержаться от новогодних хлопот. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

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По его словам, всем следует с осторожностью ходить в торговые центры и по магазинам в период подготовки к праздникам. «Попросите своих друзей, близких, знакомых, которые не находятся в группе риска, чтобы вам помогли подготовиться к Новому году», — цитирует РИА Новости обращение Собянина к москвичам старшего возраста.

Важно понимать, что большое застолье — это также большой риск не только для здоровья, но и для жизни, подчеркнул мэр Москвы.

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