Большинство россиян встретят Новый год дома и с елкой

Большинство — 86% — опрошенных фондом «Общественное мнение» (ФОМ) россиян намерены встречать Новый год дома. Только 5% пойдут в гости, а 4% в новогоднюю ночь окажутся на работе. 3% затруднились с ответом.

Также для большинства (85%) респондентов Новый год — важный праздник, 12% так не считают, 3% затруднились ответить. 36% опрошенных сказали, что Новый год для них важен, потому что это праздник надежд на лучшее будущее. 16% сказали о традиции, 15% — что это семейный праздник или встреча с близкими. 11% упомянули атмосферу радости и волшебства, а также новогодние атрибуты и подарки.

Оказалось также, что 56% россиян вполне устраивает количество новогодних выходных. Но каждый четвертый хотел бы, чтобы выходных было меньше, каждый десятый — больше, а 8% затруднились ответить.

У абсолютного большинства (88%) респондентов есть семейная традиция наряжать новогоднюю елку. В том числе 49% ставят искусственное дерево, 29% — живое, а 10% — сразу две. 42% опрошенных намерены поставить елку за несколько дней до Нового года, 21% — раньше, 13% — 30–31 декабря, 10% уже это сделали, а 3% затруднились ответить.

Убирают елку 57% — после старого Нового года, 24% — позже, 7% — после Рождества, 1% затруднился с ответом.

Всероссийский телефонный опрос проведен 11–13 декабря среди 1 тыс. респондентов от 18 лет и старше методом случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов.

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По инф. rosbalt.ru

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