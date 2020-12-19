Большинство россиян встретят Новый год дома и с елкой

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Большинство — 86% — опрошенных фондом «Общественное мнение» (ФОМ) россиян намерены встречать Новый год дома. Только 5% пойдут в гости, а 4% в новогоднюю ночь окажутся на работе. 3% затруднились с ответом.
Также для большинства (85%) респондентов Новый год — важный праздник, 12% так не считают, 3% затруднились ответить. 36% опрошенных сказали, что Новый год для них важен, потому что это праздник надежд на лучшее будущее. 16% сказали о традиции, 15% — что это семейный праздник или встреча с близкими. 11% упомянули атмосферу радости и волшебства, а также новогодние атрибуты и подарки.
Оказалось также, что 56% россиян вполне устраивает количество новогодних выходных. Но каждый четвертый хотел бы, чтобы выходных было меньше, каждый десятый — больше, а 8% затруднились ответить.
У абсолютного большинства (88%) респондентов есть семейная традиция наряжать новогоднюю елку. В том числе 49% ставят искусственное дерево, 29% — живое, а 10% — сразу две. 42% опрошенных намерены поставить елку за несколько дней до Нового года, 21% — раньше, 13% — 30–31 декабря, 10% уже это сделали, а 3% затруднились ответить.
Убирают елку 57% — после старого Нового года, 24% — позже, 7% — после Рождества, 1% затруднился с ответом.
Всероссийский телефонный опрос проведен 11–13 декабря среди 1 тыс. респондентов от 18 лет и старше методом случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов.
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Большинство — 86% — опрошенных фондом «Общественное мнение» (ФОМ) россиян намерены встречать Новый год дома. Только 5% пойдут в гости, а 4% в новогоднюю ночь окажутся на работе. 3% затруднились с ответом.
В начале этого года стало известно, что дочь Анастасии Волочковой переехала от матери жить к отцу Игорю Вдовину. Журналисты строили одну версию за другой и пытались получить комментарий от балерины, но Волочкова полностью прекратила общение с прессой.
Министерство промышленности и торговли России выступило против запрета в стране и на территории Евразийского экономического союза тонких полиэтиленовых пакетов. Ранее с таким предложением выступила Белоруссия.
Причиной массовой гибели животных у берегов Камчатки стали токсины, выделяющиеся при цветении водоросли Karenia selliformis. Об этом заявила заместитель директора Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского Татьяна Орлова.
Всего в трех странах (Сейшелы, Танзания и Эфиопия) эпидобстановка по коронавирусу благополучная, заявили в Роспотребнадзоре. А вот в Беларуси, Казахстане, Турции и Швейцарии дела обстоят намного хуже. Туристам туда лучше не ехать, так как риск заразиться SARS-CoV-2 резко возрастает.
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В Чите суд приговорил военнослужащего-контрактника Саяна Батуева по делу о взятках. Он признал вину и пояснил, что брал взятки с целью обустройства спортзала войсковой части и приобретения спортинвентаря, поскольку Минобороны РФ «не выделяло деньги на указанные цели».
Сегодня культурный Интернет расскажет нам о секретах древнего человека. Серию научно-популярных лекций проведут лучшие эксперты России, которые поделятся своими знаниями о традициях, культурных особенностях и социальных нормах людей прошлого.
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В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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