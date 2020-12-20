Какие новогодние подарки обрадуют даже взрослых?

Психологи перечислили новогодние подарки, которым будут рады даже люди, которые ни в чем не нуждаются. Из-за пандемии подарки становятся способом порадовать себя, родных и друзей, пояснила семейный психолог Ирина Обухова.

Специалисты считают, что взрослые мечтают найти под елкой не статусный подарок, а такие вещи, как калейдоскоп из детства, конструктор LEGO или портативный PSP.

В свою очередь, психолог Ирина Ларина отмечает, что многие взрослые остаются детьми и им важно ощущение зимней сказки. По ее словам, терапевтический эффект имеет не содержание подарка, а его форма.

«Чем старше мы становимся, тем больше нам не хватает ощущения праздника, сюрпризов, как было в детстве, когда мы бежали к елке, чтобы быстрее увидеть подарки от Деда Мороза и распаковать их», — сказала эксперт.

Кстати, из-за коронавируса в этом году в список самых популярных новогодних подарков попали лекарства и антисептические средства.

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По инф. rosbalt.ru

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