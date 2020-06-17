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Последние фото Михаила Кокшенова: чтобы в сердцах зрителей жива была память
Мариана Саид Шах, sobesednik.ru   
17 Июня 2020 г.
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12 июня – девять дней, как не стало любимого нами артиста Михаила Кокшенова. Поистине народный, он сыграл более чем в ста картинах, снимал фильмы как режиссер и писал сценарии. Его фраза «Апельсинчики, витаминчики» из «Спортлото-82» до сих пор вызывает у всех нас улыбку.

Последние фото Михаила Кокшенова: чтобы в сердцах зрителей жива была память

Компанейский и жизнерадостный на экране Михаил Кокшенов был таким и в жизни. Поэтому когда актёр заболел, принять себя в таком состоянии ему было тяжело. И он боролся. Рядом с ним всегда была его любимая, супруга Наталья Лепёхина. Они вместе старались одержать победу над болезнью. Лучшие доктора, клиники, отличный уход – за эти несколько лет вместе они прошли всё.

Но 4 июня 2020 года Михаила Кокшенова не стало... Наталья выполнила последнюю волю мужа, теперь он покоится на Новодевичьем кладбище.

Супруга артиста хочет, чтобы память о ее муже и любимом нами актёре была жива в сердцах его зрителей. Наталья согласилась предоставить последние фото Михаила Кокшенова из личного архива: мгновения, запечатлённые на этих кадрах, ей особенно дороги.

– Это фото сделано возле любимого театра им. Маяковского (именно там служил артист после окончании Театрального училища им. Щукина. – Прим.) – за несколько месяцев до болезни, – вспоминает, с любовью глядя на снимок, Наталья.

Последние фото Михаила Кокшенова: чтобы в сердцах зрителей жива была память

Возле любимого театра Маяковского за несколько месяцев до болезни

– Михаил Михайлович не хочет, чтобы зрители видели его немощным, — говорила Наталья Лепёхина еще при жизни артиста.

Она делала всё, чтобы любимый мужчина встал на ноги. Поэтому рекомендации врачей выполнялись чётко. Ежедневные прогулки были обязательными.

Последние фото Михаила Кокшенова: чтобы в сердцах зрителей жива была память

Лето 2019 года

– Благо мы живём у Мосфильма, – рассказывала Наталья, – и гулять тут – одно удовольствие. К прогулкам она готовила мужа тщательно, он любил всегда быть с иголочки, привычке быть импозантным он не изменил даже во время болезни.

Последние фото Михаила Кокшенова: чтобы в сердцах зрителей жива была память

Готовы к прогулке!

– Михаил Михайлович совсем не похож на его героя Лёху Пряхина из моей любимой комедии «Самая обаятельная и привлекательная», – рассказывала Наталья. – У него клей на рукаве никогда не засохнет.

В борьбе с любой болезнью самое главное – положительные эмоции, позитивный настрой. Поэтому в каждый день рождения любимого мужа, 16 сентября Наталья Лепёхина старалась приготовить для супруга что-то особенное. Болезнь не отменила их семейных праздников.

Последние фото Михаила Кокшенова: чтобы в сердцах зрителей жива была память

Михаил Кокшенов принимает подарки в свой предпоследний день рождения, 16 сентября 2018 года. Артисту исполнилось 82 года

– С появлением в моей жизни Наташи для меня наступило самое счастливое время, – признавался артист.

Все 13 лет, что были им даны судьбой, он благодарил жену за ее заботу о нем своей заботой. Всегда был на высоте перед любимой женщиной. Как тогда, когда они только познакомились – на высоте, в самолёте...

Последние фото Михаила Кокшенова: чтобы в сердцах зрителей жива была память

Свой 80-летний юбилей Михаил Кокшенов отмечал с женой Натальей Лепёхиной в ресторане

– Михаил Михайлович дарил мне очень много подарков, – вспоминает Наталья. – К каждому моему возвращению из командировки он покупал для меня цветы. Цветов у меня всегда было много. Михаил Михайлович дарил мне ювелирные украшения. Осталось очень красивое кольцо... Сумки дарил. Он любил делать подарки, ему это доставляло удовольствие. У него был хороший вкус во всём: в одежде, в украшениях, в еде, в интерьере. Он смотрел и радовался, что мне это нравится, что он угадал...

Простак на экране Михаил Кокшенов был совсем другим в обычной жизни. Интеллигентный, тонкий, умный человек, далекий от многих созданных кинообразов. Роли часто доставались ему не самые главные, но они всегда запоминались зрителям, потому что играл этот великолепный актер просто блестяще. Вот и закатилась еще одна большая и яркая звезда кинематографа. Но мы будем помнить Михаила Кокшенова, возвращаясь иногда к фильмам с его участием и рассматривая фотографии.

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