«Последнему маньяку СССР» отказали в досрочном освобождении

Белозерский районный суд Вологодской области отказал в условно-досрочном освобождении Дмитрию Гридинину, осужденному за убийства и изнасилования школьниц в Магнитогорске и известному как «последний маньяк СССР», также в газетах его прозвали «лифтер».

Дмитрия Гридинина осудили в октябре 1990 года, приговорили к смертной казни. Но в 1993 году в связи с отменой смертной казни в стране приговор Грудинину был заменен на пожизненное лишение свободы. С тех пор он находится в колонии Белозерского района Вологодской области.

Гридинин неоднократно подавал ходатайства об условно-досрочном освобождении. В последнем он указывает, что находится в местах лишения свободы уже 31 год и вины своей не признает, что якобы во время следствия он оговорил себя.

Рассматривая дело Гридинина, суд выяснил, что в период отбывания наказания осужденный 24 раза допустил нарушение режима и не всегда реагирует на профилактические меры.

Вина Гридинина была доказана в ходе судебного процесса в 1990-м году.

Сейчас осужденному 52 года. Первое преступление, как выяснили следователи, а затем и суд, было им совершено в 1989 году. Тогда была убита 16-летняя девушка, вскоре в милицию стали обращаться девушки, которые рассказывали о попытках нападения: они заходили в подъезд, за ними шел мужчина и в лифте пытался приставать. Так маньяк получил свое прозвище «лифтер».

Город жил в страхе. Было убито еще две девушки. У милиции был отпечаток пальца Гридинина, но он не проходил ни по одной из баз. Поймать маньяка помог случай: во время очередного неудачного нападения на девушку мужчина потерял шапку. Тогда в Магнитогорске стояли сильнейшие морозы, милиционеры, бросившиеся в погоню, быстро выявили в толпе подозрительного мужчину без головного убора. Отпечатки пальцев задержанного совпали с найденными на месте преступления. Выжившие девушки опознали нападавшего, да и сам Гридинин тогда полностью признал предъявленные ему обвинения и объяснил свои действия неудавшейся семейной жизнью.

Много у нас неадекватных людей с неустойчивой психикой, которые могут решиться на убийство другого. Причем внешне это абсолютно нормальные люди, а вот что у них в голове можно узнать только темным вечером в переулке. Поэтому-то и важно не ходить по таким переулкам одним...

А вот что мы рассказывали об этих преступниках:

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