Видео: «Поволжский маньяк» признал вину в убийствах бабушек

Задержанный по подозрению в убийствах 25 (по другим данным — 32) женщин Радик Тагиров признал вину. Его искали с 2011 года, мужчина убивал пожилых женщин в 12 регионах России.

«(Задержан) по подозрению в совершении убийств бабушек. По каждому эпизоду не смогу вспомнить. Находил их случайно около рынка, возле магазина, смотрел, с сумками провожал до дома. Иногда они звали, иногда напрашивался, представлялся сотрудником управляющей компании. Душил их. Тихий, быстрый (способ), безболезненный для них, мне казалось. (Совершал убийства) с целью ограбления. Можно было их не убивать, но я так не делал, все жертвы пожилого возраста», — цитирует издание распространенное пресс-службой МВД видео допроса.

Тагирова задержали днем 1 декабря. По данным «Реального времени», вычислить его удалось благодаря генетической экспертизе.

Похожие по почерку убийства пожилых женщин происходили с марта 2011 по сентябрь 2012 года в Приволжском и Уральском округах. Общее число убийств по данным следствия составило 32 человека.

В 2013 году власти объявили награду в миллион рублей за помощь следствию в поимке предполагаемого преступника.

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Polit.ru

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