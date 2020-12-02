Видео: «Поволжский маньяк» признал вину в убийствах бабушек

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Задержанный по подозрению в убийствах 25 (по другим данным — 32) женщин Радик Тагиров признал вину. Его искали с 2011 года, мужчина убивал пожилых женщин в 12 регионах России.
«(Задержан) по подозрению в совершении убийств бабушек. По каждому эпизоду не смогу вспомнить. Находил их случайно около рынка, возле магазина, смотрел, с сумками провожал до дома. Иногда они звали, иногда напрашивался, представлялся сотрудником управляющей компании. Душил их. Тихий, быстрый (способ), безболезненный для них, мне казалось. (Совершал убийства) с целью ограбления. Можно было их не убивать, но я так не делал, все жертвы пожилого возраста», — цитирует издание распространенное пресс-службой МВД видео допроса.
В Русской православной церкви 7 января встретят праздник Рождества Христова при любой эпидемиологической обстановке, заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Исследование швейцарских ученых показало: из-за глобального потепления деревья раньше начинают сбрасывать листву. Таким образом, изменение климата привело не к удлинению лета, а наоборот, к раннему наступлению осени.
В Казани задержан подозреваемый в убийствах пожилых женщин — серия убийств прокатилась по Татарстану и регионам Поволжья в 2011-12 годах. На счету так называемого «поволжского маньяка» убийство 32 человек.
Первый день зимы встретил москвичей снежной и теплой погодой. Декабрь также обещают снежным, снежной может быть и новогодняя ночь. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Девочка, заразившаяся бешенством после укуса бездомной собаки, умерла в Волгоградской областной детской инфекционной больнице. Cмертельных случаев с таким диагнозом не регистрировалось в регионе с 2013 года.
Некоторые блогеры в своих визитках перед постами, записями и видеороликами вводят читающую и смотрящую аудиторию в курс дела, чему же будет посвящена их страничка. По такому же пути пошла и блогер Марина. Она ведет канал «Души полеты» на платформе Яндекс Дзен. Марина сориентировала, что здесь можно будет прочитать о ее путешествиях, размышлениях о жизни, узнать реальные истории и окунуться в воспоминания. Также блогер отметила, что будет рассказывать о своих воспитанниках из интерната и делах на маленькой даче.
Можно ли жить без музыки? Вопрос, скорее, риторический, ведь прекрасные композиции преследуют нас на каждом шагу. Пропустить их мимо ушей почти невозможно, а с помощью вездесущего культурного Интернета и того сложнее! Давайте же вместе пройдёмся по самым интересным событиям музыкального мира и послушаем самые сочные произведения великих авторов прошлого.
Полиция Сыктывкара объявила благодарность жителю столицы Коми Сергею Мартюшеву, который спас от мошенников пожилую женщину. Мужчина заметил, что пенсионерка через банкомат пытается перевести крупную сумму неизвестным и смог предотвратить обманную сделку.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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