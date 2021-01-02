Самый массовый убийца в истории США умер в больнице, прожив 80 лет

В США скончался 80-летний Сэмюэл Литтл, которого ФБР официально объявляло самым массовым убийцей в истории страны.

Причины смерти Литтла пока не сообщают, он умер в больнице.

Литтла арестовали в 2012 году, в 2014 году его осудили за убийства трех женщин. Находясь в заключении он начал признаваться в других убийствах — с 1970 по 2005 год Литтл убил 93 женщин.

Эти убийства почти никогда не расследовали, маньяк не пользовался ни холодным, ни огнестрельным оружием. Он оглушал жертву, затем душил ее.

Суд приговорил убийцу к трем пожизненным срокам, Литтл не имел права на досрочное освобождение.

Увы, подобные люди-чудовища временами всплывают на горизонте (а сколько, на самом деле, оказались вне внимания правоохранителей?). Что движет их извращенной психикой? Напомним некоторые подобные кошмары:

Polit.ru

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