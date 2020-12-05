Помимо «жаворонков» и «сов» ученые выделили еще четыре типа людей

Российские и бельгийские исследователи выделили еще четыре хронотипа кроме утреннего и вечернего — так называемых «жаворонков» и «сов».

Хронотип — индивидуальные особенности суточных ритмов организма человека. Он определяет организацию физиологических функций организма и его способность к адаптации, может использоваться как универсальный критерий общего функционального состояния организма. Последние достижения в областях хронобиологии и хронопсихологии указывают на возможность того, что люди делятся не только на «сов» и «жаворонков».

Изучение проводилось на основе опроса 2283 участников, в основном, студентов. Респонденты должны были понаблюдать изменение уровня своей бдительности и выбрать один из шести предложенных вариантов, который больше подходил им.

— Из 2283 участников опроса 2176 (95%) выбрали один из вариантов, остальные не смогли определиться. Только 13% и 24% выбрали утренний и вечерний типы соответственно, в то время как большинство участников выбрали четыре других типа (например, среди них люди с постоянно высоким уровнем бдительности или, наоборот, низким). При этом, распространенность каждого типа была больше пяти процентов, — говорится в сообщении.

Шесть паттернов сонливости проверили при анализе главных компонентов сонливости и на соответствие продолжительности сна, способности просыпаться в разное время суток и так далее.

Так ученые пришли к выводу, что при классификации хронотипов нужно использовать шесть вариантов: утренний, вечерний, дневной, дневной сонливый, умеренно активный и высокоактивный.

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